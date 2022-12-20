https://ria.ru/20221220/bezhentsy-1840135380.html

В Сирии сложилась бедственная гуманитарная обстановка в лагере беженцев

В Сирии сложилась бедственная гуманитарная обстановка в лагере беженцев - РИА Новости, 20.12.2022

В Сирии сложилась бедственная гуманитарная обстановка в лагере беженцев

Бедственная гуманитарная обстановка, вызванная нехваткой продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и источников тепла, сложилась в лагере... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:27

2022-12-20T22:27

2022-12-20T23:55

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бедственная гуманитарная обстановка, вызванная нехваткой продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и источников тепла, сложилась в лагере беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. "По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от вынужденных переселенцев, вернувшихся на подконтрольную правительству САР территорию из лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в оккупированной США зоне Эт-Танф, в лагере сложилась бедственная гуманитарная обстановка, вызванная нехваткой продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и источников тепла", - сказал Егоров на брифинге. Он уточнил, что командование подконтрольного США незаконного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура" убеждает беженцев в том, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут российская сторона и Дамаск, так как якобы не пропускают гуманитарные конвои в Эт-Танф. Подчёркивается, что в течение последних шести месяцев представители Центра по примирению враждующих сторон совместно с обществом Сирийского Арабского Красного Полумесяца неоднократно выдвигали инициативы о необходимости представления безопасного коридора для проведения гуманитарной миссии в лагере "Эр-Рукбан". Также Егоров добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221216/granitsy-1839106933.html

https://ria.ru/20221220/udar-1840126140.html

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