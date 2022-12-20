https://ria.ru/20221220/belorussiya-1840080028.html

Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным

Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным - РИА Новости, 20.12.2022

Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:05

2022-12-20T18:05

2022-12-20T18:05

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине. "В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится (к конфликту) в краткосрочной перспективе", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев после своего заявления по Украине. Уоллес заявил также, что "Белоруссия позволила использовать свою территорию для запуска систем вооружения" и ситуация в этом плане вряд ли изменится, и отметил отсутствие белорусских войск в зоне конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне в Минске встречавшийся с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер". Путин заявил, что РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, продолжать практику совместных военных учений.

https://ria.ru/20221220/gosdep-1839877004.html

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839871807.html

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цены на нефть, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия, с-400 «триумф»