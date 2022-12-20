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Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/belorussiya-1840080028.html
Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным
Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным - РИА Новости, 20.12.2022
Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:05
2022-12-20T18:05
специальная военная операция на украине
цены на нефть
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине. "В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится (к конфликту) в краткосрочной перспективе", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев после своего заявления по Украине. Уоллес заявил также, что "Белоруссия позволила использовать свою территорию для запуска систем вооружения" и ситуация в этом плане вряд ли изменится, и отметил отсутствие белорусских войск в зоне конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне в Минске встречавшийся с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер". Путин заявил, что РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, продолжать практику совместных военных учений.
https://ria.ru/20221220/gosdep-1839877004.html
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цены на нефть, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия, с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Россия, С-400 «Триумф»
18:05 20.12.2022
 
Уоллес считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным

Уоллес заявил, что пока считает участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине.
"В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится (к конфликту) в краткосрочной перспективе", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев после своего заявления по Украине.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 00:52
Госдеп пригрозил усилить давление на Белоруссию за поддержку СВО
Уоллес заявил также, что "Белоруссия позволила использовать свою территорию для запуска систем вооружения" и ситуация в этом плане вряд ли изменится, и отметил отсутствие белорусских войск в зоне конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне в Минске встречавшийся с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
Путин заявил, что РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, продолжать практику совместных военных учений.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 23:20Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 19 декабря: Путин обсудил с Лукашенко Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаРоссияС-400 «Триумф»
 
 
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