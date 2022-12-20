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ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России - РИА Новости, 20.12.2022
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ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России
ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России - РИА Новости, 20.12.2022
ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:59
2022-12-20T14:59
экономика
россия
венгрия
чехия
госдума рф
международный инвестиционный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них.Документ позволит кабмину по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия РФ в них в финансовые обязательства таких организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации, причем без ухудшения условий. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.В этом году международные финансовые институты с долей участия РФ подверглись значительному санкционному давлению, поэтому Минфин РФ проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под санкций, пояснял в прошлый четверг замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.По его словам, наибольшему удару подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в котором доля Россия составляет 47%.Крупными долями в Международном инвестиционном банке владеют также Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. В марте эти страны, кроме первой, заявили о намерении выйти из состава акционеров. В связи с этим уже в январе доля России в МИБ может автоматически превысить 50%, что создаст формальные условия для введения санкций против этого института, пояснял Подоматько.Закон, по его словам, позволит Минфину по согласованию с правительством принимать оперативные меры реагирования, в частности, на время конвертировать доли участия в субординированный долг МИБ перед РФ. В дальнейшем при решении вопросов об увеличении доли Венгрии в этом банке и возможном входе Сербии в состав его акционеров "будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях не худших, чем текущие", сказал чиновник.
https://ria.ru/20221220/zakon-1840000969.html
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экономика, россия, венгрия, чехия, госдума рф, международный инвестиционный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Венгрия, Чехия, Госдума РФ, Международный инвестиционный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:59 20.12.2022
 
ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России

Госдума разрешила правительству конвертировать доли участия России в международных банках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них.
Документ позволит кабмину по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия РФ в них в финансовые обязательства таких организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации, причем без ухудшения условий. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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Госдума во II чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
В этом году международные финансовые институты с долей участия РФ подверглись значительному санкционному давлению, поэтому Минфин РФ проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под санкций, пояснял в прошлый четверг замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, наибольшему удару подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в котором доля Россия составляет 47%.
Крупными долями в Международном инвестиционном банке владеют также Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. В марте эти страны, кроме первой, заявили о намерении выйти из состава акционеров. В связи с этим уже в январе доля России в МИБ может автоматически превысить 50%, что создаст формальные условия для введения санкций против этого института, пояснял Подоматько.
Закон, по его словам, позволит Минфину по согласованию с правительством принимать оперативные меры реагирования, в частности, на время конвертировать доли участия в субординированный долг МИБ перед РФ. В дальнейшем при решении вопросов об увеличении доли Венгрии в этом банке и возможном входе Сербии в состав его акционеров "будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях не худших, чем текущие", сказал чиновник.
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ЭкономикаРоссияВенгрияЧехияГосдума РФМеждународный инвестиционный банкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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