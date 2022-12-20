ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России
Госдума разрешила правительству конвертировать доли участия России в международных банках
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них.
Документ позволит кабмину по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия РФ в них в финансовые обязательства таких организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации, причем без ухудшения условий. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
В этом году международные финансовые институты с долей участия РФ подверглись значительному санкционному давлению, поэтому Минфин РФ проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под санкций, пояснял в прошлый четверг замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, наибольшему удару подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в котором доля Россия составляет 47%.
Крупными долями в Международном инвестиционном банке владеют также Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. В марте эти страны, кроме первой, заявили о намерении выйти из состава акционеров. В связи с этим уже в январе доля России в МИБ может автоматически превысить 50%, что создаст формальные условия для введения санкций против этого института, пояснял Подоматько.
Закон, по его словам, позволит Минфину по согласованию с правительством принимать оперативные меры реагирования, в частности, на время конвертировать доли участия в субординированный долг МИБ перед РФ. В дальнейшем при решении вопросов об увеличении доли Венгрии в этом банке и возможном входе Сербии в состав его акционеров "будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях не худших, чем текущие", сказал чиновник.