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В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара"
В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара" - РИА Новости, 20.12.2022
В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара"
В Индии во время просмотра фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" умер мужчина, пишет Independent со ссылкой не местные СМИ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:37
2022-12-20T17:37
2022-12-20T17:37
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Индии во время просмотра фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" умер мужчина, пишет Independent со ссылкой не местные СМИ. Он упал на середине ленты. Его доставили в больницу, и врачи констатировали смерть.Доктор одной из индийских больниц рассказал Hindustan Times, уточняет Independent, что "после Covid в кровеносных сосудах продолжается воспаление". "Из-за стресса, повышения давления может произойти разрыв артерий, что приведет к остановке сердца".Врач из другой больницы прокомментировал СМИ, что произошедшее могло быть связано и c аритмией. "Аватар: Путь воды" — сиквел культового фильма Джеймса Кэмерона. В ленте говорится о том, что стало с экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. У них появились дети, и им вновь приходится защищать близких от возникшей угрозы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон
В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара"
В Индии умер мужчина во время просмотра в кинотеатре фильма Кэмерона "Аватар: Путь воды"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В Индии во время просмотра фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" умер мужчина, пишет
Independent со ссылкой не местные СМИ.
Он упал на середине ленты. Его доставили в больницу, и врачи констатировали смерть.
Доктор одной из индийских больниц рассказал Hindustan Times, уточняет Independent, что "после Covid в кровеносных сосудах продолжается воспаление". "Из-за стресса, повышения давления может произойти разрыв артерий, что приведет к остановке сердца".
Врач из другой больницы прокомментировал СМИ, что произошедшее могло быть связано и c аритмией.
"Такое случается во время захватывающих матчей/эмоциональных ситуаций. Сам по себе фильм вряд ли стал причиной смерти", — добавил медик.
"Аватар: Путь воды" — сиквел культового фильма Джеймса Кэмерона. В ленте говорится о том, что стало с экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. У них появились дети, и им вновь приходится защищать близких от возникшей угрозы.