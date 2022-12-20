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В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара"

В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара" - РИА Новости, 20.12.2022

В Индии мужчина внезапно умер во время просмотра второго "Аватара"

В Индии во время просмотра фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" умер мужчина, пишет Independent со ссылкой не местные СМИ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:37

2022-12-20T17:37

2022-12-20T17:37

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джеймс кэмерон

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Индии во время просмотра фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" умер мужчина, пишет Independent со ссылкой не местные СМИ. Он упал на середине ленты. Его доставили в больницу, и врачи констатировали смерть.Доктор одной из индийских больниц рассказал Hindustan Times, уточняет Independent, что "после Covid в кровеносных сосудах продолжается воспаление". "Из-за стресса, повышения давления может произойти разрыв артерий, что приведет к остановке сердца".Врач из другой больницы прокомментировал СМИ, что произошедшее могло быть связано и c аритмией. "Аватар: Путь воды" — сиквел культового фильма Джеймса Кэмерона. В ленте говорится о том, что стало с экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. У них появились дети, и им вновь приходится защищать близких от возникшей угрозы.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон