https://ria.ru/20221220/artemovsk-1840123988.html
В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС
В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 20.12.2022
В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:59
2022-12-20T21:59
2022-12-20T23:52
в мире
владимир зеленский
артемовск
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика.Фотографии сделаны в Артемовске (украинское название — Бахмут). На одной из них запечатлен украинский военный, на груди которого видна интерпретация эмблемы дивизии СС "Мертвая голова"*.Владимир Зеленский и его команда не первый раз публикуют подобные снимки в социальных сетях. Так, в сентябре президент Украины разместил фото с бойцом ВСУ, на форме которого была заметна нацистская символика. К посту, приуроченному ко "Дню победы над нацизмом", он также прикрепил фотографию солдата с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова"* на груди. В обоих случаях скандальную публикацию удаляли спустя время.Ранее во вторник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент побывал в Артемовске на позициях украинских солдат.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.* Данная информация опубликована исключительно в ознакомительных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20221206/natsizm-1836543265.html
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, артемовск, украина, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
21:59 20.12.2022 (обновлено: 23:52 20.12.2022)
В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС
Замминистра обороны Украины Маляр опубликовала фото с бойцом ВСУ с эмблемой дивизии СС
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика.
Фотографии сделаны в Артемовске (украинское название — Бахмут). На одной из них запечатлен украинский военный, на груди которого видна интерпретация эмблемы дивизии СС "Мертвая голова"*.
Владимир Зеленский и его команда не первый раз публикуют подобные снимки в социальных сетях. Так, в сентябре президент Украины разместил фото с бойцом ВСУ, на форме которого была заметна нацистская символика. К посту, приуроченному ко "Дню победы над нацизмом", он также прикрепил фотографию солдата с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова"* на груди. В обоих случаях скандальную публикацию удаляли спустя время.
Ранее во вторник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент побывал в Артемовске на позициях украинских солдат.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.
* Данная информация опубликована исключительно в ознакомительных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.