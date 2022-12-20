https://ria.ru/20221220/artemovsk-1840123988.html

В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС

В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 20.12.2022

В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:59

2022-12-20T21:59

2022-12-20T23:52

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владимир зеленский

артемовск

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика.Фотографии сделаны в Артемовске (украинское название — Бахмут). На одной из них запечатлен украинский военный, на груди которого видна интерпретация эмблемы дивизии СС "Мертвая голова"*.Владимир Зеленский и его команда не первый раз публикуют подобные снимки в социальных сетях. Так, в сентябре президент Украины разместил фото с бойцом ВСУ, на форме которого была заметна нацистская символика. К посту, приуроченному ко "Дню победы над нацизмом", он также прикрепил фотографию солдата с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова"* на груди. В обоих случаях скандальную публикацию удаляли спустя время.Ранее во вторник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент побывал в Артемовске на позициях украинских солдат.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск идут ожесточенные бои.* Данная информация опубликована исключительно в ознакомительных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20221206/natsizm-1836543265.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

артемовск

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, артемовск, украина, вооруженные силы украины