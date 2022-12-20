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Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/artemovsk-1839892913.html
Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР
Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР
Украинские войска уничтожают жилые дома и социально важные объекты подконтрольного им Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил офицер Народной милиции РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:37
2022-12-20T11:11
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска уничтожают жилые дома и социально важные объекты подконтрольного им Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.Как указывали в ЛНР, в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону из-за ежедневных потерь в живой силе и технике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839114758.html
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андрей марочко, артемовск, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Донбасс, Луганская Народная Республика
07:37 20.12.2022 (обновлено: 11:11 20.12.2022)
 
Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об уничтожении ВСУ жилых домов в подконтрольном им Артемовске

© AFP 2022 / Genya SavilovМестные жители на улице Артемовска (украинское название — Бахмут)
Местные жители на улице Артемовска (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска уничтожают жилые дома и социально важные объекты подконтрольного им Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.

"Украинские подразделения начали прибегать к тактике "выжженной земли", нанося удары по жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска. Удары наносятся всеми доступными средствами, невзирая на то, что там нет наших военнослужащих и в подвальных помещениях находятся мирные жители", — говорится в публикации.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Как указывали в ЛНР, в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону из-за ежедневных потерь в живой силе и технике.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоАртемовскДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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