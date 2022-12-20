https://ria.ru/20221220/artemovsk-1839892913.html

Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР

Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска уничтожают инфраструктуру в Артемовске, заявили в ЛНР

Украинские войска уничтожают жилые дома и социально важные объекты подконтрольного им Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил офицер Народной милиции РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T07:37

2022-12-20T07:37

2022-12-20T11:11

специальная военная операция на украине

андрей марочко

артемовск

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска уничтожают жилые дома и социально важные объекты подконтрольного им Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.Как указывали в ЛНР, в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону из-за ежедневных потерь в живой силе и технике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839114758.html

артемовск

донбасс

луганская народная республика

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андрей марочко, артемовск, донбасс, луганская народная республика