03:37 20.12.2022 (обновлено: 03:39 20.12.2022)
Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов
Глава Якутии Николаев: "Алроса" выполнила все производственные планы, несмотря на санкции
Офис компании "Алроса". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Попавшая под американские санкции алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
"Все производственные планы 2022 года у компании "Алроса" выполнены. Выполняются и социальные обязательства перед сотрудниками. Компания производит все налоговые отчисления. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны западных стран, компания чувствует себя достаточно уверенно", - сказал Николаев.
Что касается перспектив введения санкций ЕС против "Алросы", Николаев подчеркнул, что эти ограничения в первую очередь ударят по западным партнерам.
"В целом в мире хватает разумных людей и разумных компаний, которые готовы работать с Российской Федерацией, в том числе и в вопросах, связанных с поставками алмазов", - отметил глава республики на вопрос, удалось ли компании наладить новые логистические цепочки и найти новые рынки сбыта.
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