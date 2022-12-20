https://ria.ru/20221220/alrosa-1839883686.html

Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов

Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов - РИА Новости, 20.12.2022

Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов

Попавшая под американские санкции алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:37

2022-12-20T03:37

2022-12-20T03:39

экономика

айсен николаев

алроса

евросоюз

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Попавшая под американские санкции алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Что касается перспектив введения санкций ЕС против "Алросы", Николаев подчеркнул, что эти ограничения в первую очередь ударят по западным партнерам. "В целом в мире хватает разумных людей и разумных компаний, которые готовы работать с Российской Федерацией, в том числе и в вопросах, связанных с поставками алмазов", - отметил глава республики на вопрос, удалось ли компании наладить новые логистические цепочки и найти новые рынки сбыта.

https://ria.ru/20220408/alrosa-1782494516.html

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экономика, айсен николаев, алроса, евросоюз