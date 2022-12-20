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Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов - РИА Новости, 20.12.2022
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Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов
Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов - РИА Новости, 20.12.2022
Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов
Попавшая под американские санкции алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:37
2022-12-20T03:39
экономика
айсен николаев
алроса
евросоюз
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Попавшая под американские санкции алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Что касается перспектив введения санкций ЕС против "Алросы", Николаев подчеркнул, что эти ограничения в первую очередь ударят по западным партнерам. "В целом в мире хватает разумных людей и разумных компаний, которые готовы работать с Российской Федерацией, в том числе и в вопросах, связанных с поставками алмазов", - отметил глава республики на вопрос, удалось ли компании наладить новые логистические цепочки и найти новые рынки сбыта.
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экономика, айсен николаев, алроса, евросоюз
Экономика, Айсен Николаев, Алроса, Евросоюз
03:37 20.12.2022 (обновлено: 03:39 20.12.2022)
 
Глава Якутии доложил о выполнении "Алросой" всех производственных планов

Глава Якутии Николаев: "Алроса" выполнила все производственные планы, несмотря на санкции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Попавшая под американские санкции алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
"Все производственные планы 2022 года у компании "Алроса" выполнены. Выполняются и социальные обязательства перед сотрудниками. Компания производит все налоговые отчисления. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны западных стран, компания чувствует себя достаточно уверенно", - сказал Николаев.
Что касается перспектив введения санкций ЕС против "Алросы", Николаев подчеркнул, что эти ограничения в первую очередь ударят по западным партнерам.
"В целом в мире хватает разумных людей и разумных компаний, которые готовы работать с Российской Федерацией, в том числе и в вопросах, связанных с поставками алмазов", - отметил глава республики на вопрос, удалось ли компании наладить новые логистические цепочки и найти новые рынки сбыта.
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"Алроса" прокомментировала новые санкции США
 
ЭкономикаАйсен НиколаевАлросаЕвросоюз
 
 
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