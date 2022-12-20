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"А-Техникс" расширил сертификаты ФАП-285 на Красноярск и Владивосток - РИА Новости, 20.12.2022
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"А-Техникс" расширил сертификаты ФАП-285 на Красноярск и Владивосток
"А-Техникс" расширил сертификаты ФАП-285 на Красноярск и Владивосток - РИА Новости, 20.12.2022
"А-Техникс" расширил сертификаты ФАП-285 на Красноярск и Владивосток
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") расширил сертификат ФАП-285, в рамках которого... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:27
2022-12-20T18:27
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 дек – Пресс-служба "А-Техникс". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") расширил сертификат ФАП-285, в рамках которого линейные станции технического обслуживания (ЛСТО) в аэропортах Красноярска и Владивостока получили допуски на дополнительные типы воздушных судов. Обе станции успешно прошли аудиты авиационных властей.Так, ЛСТО в аэропорту Красноярска получила допуск на выполнение оперативного технического обслуживания воздушных судов Airbus A330 с двигателями RB211 Trent 700.В рамках расширенного сертификата инженерно-технический персонал станции будет обеспечивать регламентное обслуживание самолетов данного типа, включая 3-Daily check.Теперь ЛСТО "А-Техникс" в Красноярске сертифицирована на четыре типа воздушных судов: Airbus A330, Airbus A320Family, Boeing 737NG и Superjet 100.В свою очередь, ЛСТО в аэропорту Владивостока получила допуск на выполнение оперативного технического обслуживания самолетов семейства Boeing 737NG. В рамках расширенного сертификата инженерно-технический персонал станции будет обеспечивать регламентное обслуживание самолетов данного типа, включая Daily check.Таким образом, ЛСТО "А-Техникс" во Владивостоке имеет допуски на пять типов воздушных судов: Boeing 737NG, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330 и Airbus A320Family.Компания продолжит работу над расширением компетенций своих линейных станций как по типам воздушных судов, так и по перечню выполняемых работ."А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов."А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceo и SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы
18:27 20.12.2022

"А-Техникс" расширил сертификаты ФАП-285 на Красноярск и Владивосток

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново
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МОСКВА, 20 дек – Пресс-служба "А-Техникс". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") расширил сертификат ФАП-285, в рамках которого линейные станции технического обслуживания (ЛСТО) в аэропортах Красноярска и Владивостока получили допуски на дополнительные типы воздушных судов. Обе станции успешно прошли аудиты авиационных властей.
Так, ЛСТО в аэропорту Красноярска получила допуск на выполнение оперативного технического обслуживания воздушных судов Airbus A330 с двигателями RB211 Trent 700.
В рамках расширенного сертификата инженерно-технический персонал станции будет обеспечивать регламентное обслуживание самолетов данного типа, включая 3-Daily check.
Теперь ЛСТО "А-Техникс" в Красноярске сертифицирована на четыре типа воздушных судов: Airbus A330, Airbus A320Family, Boeing 737NG и Superjet 100.
В свою очередь, ЛСТО в аэропорту Владивостока получила допуск на выполнение оперативного технического обслуживания самолетов семейства Boeing 737NG. В рамках расширенного сертификата инженерно-технический персонал станции будет обеспечивать регламентное обслуживание самолетов данного типа, включая Daily check.
Таким образом, ЛСТО "А-Техникс" во Владивостоке имеет допуски на пять типов воздушных судов: Boeing 737NG, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330 и Airbus A320Family.
Компания продолжит работу над расширением компетенций своих линейных станций как по типам воздушных судов, так и по перечню выполняемых работ.
"А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов.
"А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceo и SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.
Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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