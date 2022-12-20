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"А-Техникс" открыл ЛСТО в аэропортах Казани, Перми и Уфы - РИА Новости, 20.12.2022
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"А-Техникс" открыл ЛСТО в аэропортах Казани, Перми и Уфы
"А-Техникс" открыл ЛСТО в аэропортах Казани, Перми и Уфы - РИА Новости, 20.12.2022
"А-Техникс" открыл ЛСТО в аэропортах Казани, Перми и Уфы
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл сразу три линейные станции технического... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:28
2022-12-20T18:28
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 дек – Пресс-служба "А-Техникс". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл сразу три линейные станции технического обслуживания (далее – ЛСТО) в аэропортах Казани, Перми и Уфы. Таким образом, общее число ЛСТО провайдера увеличилось до тринадцати.Открытие новых линейных станций "А-Техникс" является частью планомерного процесса расширения географии присутствия за счет передачи производственных мощностей линейных станций ПАО "Аэрофлот" в рамках новой стратегии организации технического обслуживания воздушного парка Группы "Аэрофлот" силами дочернего провайдера.Все три станции успешно прошли аудиты авиационных властей для выполнения полного объема оперативного технического обслуживание воздушных судов Boeing 737NG, Airbus A320 и Superjet 100. ЛСТО оснащены современной материально-технической базой, штат сотрудников состоит из высококвалифицированных специалистов с категориями В1/В2 и необходимыми допусками по различным видам регламентных работ."А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов."А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceo и SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
18:28 20.12.2022

"А-Техникс" открыл ЛСТО в аэропортах Казани, Перми и Уфы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле в международном аэропорту Казани
Самолет авиакомпании Аэрофлот на летном поле в международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 дек – Пресс-служба "А-Техникс". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл сразу три линейные станции технического обслуживания (далее – ЛСТО) в аэропортах Казани, Перми и Уфы. Таким образом, общее число ЛСТО провайдера увеличилось до тринадцати.
Открытие новых линейных станций "А-Техникс" является частью планомерного процесса расширения географии присутствия за счет передачи производственных мощностей линейных станций ПАО "Аэрофлот" в рамках новой стратегии организации технического обслуживания воздушного парка Группы "Аэрофлот" силами дочернего провайдера.
Все три станции успешно прошли аудиты авиационных властей для выполнения полного объема оперативного технического обслуживание воздушных судов Boeing 737NG, Airbus A320 и Superjet 100. ЛСТО оснащены современной материально-технической базой, штат сотрудников состоит из высококвалифицированных специалистов с категориями В1/В2 и необходимыми допусками по различным видам регламентных работ.
"А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов.
"А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceo и SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.
Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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