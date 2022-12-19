https://ria.ru/20221219/zasedanie-1839742944.html
Володин: заседание Совета ПС России и Белоруссии пройдет в феврале
Володин: заседание Совета ПС России и Белоруссии пройдет в феврале - РИА Новости, 19.12.2022
Володин: заседание Совета ПС России и Белоруссии пройдет в феврале
Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии пройдет в феврале в Псковской области, сообщил спикер Госдумы РФ и председатель... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:00
2022-12-19T15:00
2022-12-19T15:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
вячеслав володин
россия
белоруссия
псковская область
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии пройдет в феврале в Псковской области, сообщил спикер Госдумы РФ и председатель ПС Вячеслав Володин. В понедельник в Госдуме прошло 63-е заседание Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. "Уже в начале следующего года, во второй половине февраля, пройдет выездное расширенное заседание Совета Парламентского Собрания в Псковской области, где мы в рамках межрегионального сотрудничества будем рассматривать конкретные вопросы развития", - сообщил Володин журналистам. На заседание приглашаются министры профильных для реализации союзных программ ведомств обеих стран, пояснил спикер Думы. В ходе заседания ПС Володин также отметил, что заседания Совета будут проводиться дважды в год, что будут курировать профильные комиссии. "Мы, соответственно, с вами закрепляем в этой части сразу профильную комиссию, но отталкиваемся от того, что может регион нам, с одной стороны, сформулировать, с другой стороны, показать. Это будет межрегиональный формат, где мы, допустим, в рамках приграничных территорий, могли бы обмениваться и практиками", - сообщил он. -0-
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РИА Новости
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РИА Новости
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вячеслав володин, россия, белоруссия, псковская область
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Вячеслав Володин, Россия, Белоруссия, Псковская область
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии пройдет в феврале в Псковской области, сообщил спикер Госдумы РФ и председатель ПС Вячеслав Володин.
В понедельник в Госдуме прошло 63-е заседание Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.
"Уже в начале следующего года, во второй половине февраля, пройдет выездное расширенное заседание Совета Парламентского Собрания в Псковской области, где мы в рамках межрегионального сотрудничества будем рассматривать конкретные вопросы развития", - сообщил Володин
журналистам.
На заседание приглашаются министры профильных для реализации союзных программ ведомств обеих стран, пояснил спикер Думы.
В ходе заседания ПС Володин также отметил, что заседания Совета будут проводиться дважды в год, что будут курировать профильные комиссии.
"Мы, соответственно, с вами закрепляем в этой части сразу профильную комиссию, но отталкиваемся от того, что может регион нам, с одной стороны, сформулировать, с другой стороны, показать. Это будет межрегиональный формат, где мы, допустим, в рамках приграничных территорий, могли бы обмениваться и практиками", - сообщил он. -0-