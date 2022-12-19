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Володин: заседание Совета ПС России и Белоруссии пройдет в феврале

Володин: заседание Совета ПС России и Белоруссии пройдет в феврале - РИА Новости, 19.12.2022

Володин: заседание Совета ПС России и Белоруссии пройдет в феврале

Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии пройдет в феврале в Псковской области, сообщил спикер Госдумы РФ и председатель... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:00

2022-12-19T15:00

2022-12-19T15:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

вячеслав володин

россия

белоруссия

псковская область

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии пройдет в феврале в Псковской области, сообщил спикер Госдумы РФ и председатель ПС Вячеслав Володин. В понедельник в Госдуме прошло 63-е заседание Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. "Уже в начале следующего года, во второй половине февраля, пройдет выездное расширенное заседание Совета Парламентского Собрания в Псковской области, где мы в рамках межрегионального сотрудничества будем рассматривать конкретные вопросы развития", - сообщил Володин журналистам. На заседание приглашаются министры профильных для реализации союзных программ ведомств обеих стран, пояснил спикер Думы. В ходе заседания ПС Володин также отметил, что заседания Совета будут проводиться дважды в год, что будут курировать профильные комиссии. "Мы, соответственно, с вами закрепляем в этой части сразу профильную комиссию, но отталкиваемся от того, что может регион нам, с одной стороны, сформулировать, с другой стороны, показать. Это будет межрегиональный формат, где мы, допустим, в рамках приграничных территорий, могли бы обмениваться и практиками", - сообщил он. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав володин, россия, белоруссия, псковская область