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В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней - РИА Новости, 19.12.2022
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В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней - РИА Новости, 19.12.2022
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней
Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:41
2022-12-19T18:41
общество
россия
госдума рф
андрей исаев
дмитрий медведев
единая россия
антон котяков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии. Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке. Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.
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общество, россия, госдума рф, андрей исаев, дмитрий медведев, единая россия, антон котяков
Общество, Россия, Госдума РФ, Андрей Исаев, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Антон Котяков
18:41 19.12.2022
 
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней

Депутат Госдумы Исаев: новый законопроект определит понятие "нелегальная занятость"

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев.
"Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых", - рассказал депутат на совместном заседании фракции "Единой России" в Госдуме и президиума Генсовета партии.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии.
Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 05:10
Стало известно, насколько востребованы самозанятые у российских компаний
 
ОбществоРоссияГосдума РФАндрей ИсаевДмитрий МедведевЕдиная РоссияАнтон Котяков
 
 
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