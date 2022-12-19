https://ria.ru/20221219/zanyatost-1839820478.html
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней - РИА Новости, 19.12.2022
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней
Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:41
2022-12-19T18:41
2022-12-19T18:41
общество
россия
госдума рф
андрей исаев
дмитрий медведев
единая россия
антон котяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии. Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке. Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.
https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, андрей исаев, дмитрий медведев, единая россия, антон котяков
Общество, Россия, Госдума РФ, Андрей Исаев, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Антон Котяков
В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней
Депутат Госдумы Исаев: новый законопроект определит понятие "нелегальная занятость"