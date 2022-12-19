https://ria.ru/20221219/zanyatost-1839820478.html

В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней

В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней - РИА Новости, 19.12.2022

В Госдуме определят понятие "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней

Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:41

2022-12-19T18:41

2022-12-19T18:41

общество

россия

госдума рф

андрей исаев

дмитрий медведев

единая россия

антон котяков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии. Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке. Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.

https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html

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общество, россия, госдума рф, андрей исаев, дмитрий медведев, единая россия, антон котяков