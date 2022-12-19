https://ria.ru/20221219/zakon-1839709828.html
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования для граждан,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:07
2022-12-19T13:07
2022-12-19T13:07
владимир путин
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луганская народная республика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования для граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года. Вводится правило, по которому супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов. Завещания, оформленные до присоединения новых регионов к России, останутся в силе.
https://ria.ru/20221003/zakony-1821091801.html
https://ria.ru/20221214/nalogooblozhenie-1838619586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Путин подписал закон, устраняющий правовые проблемы в наследовании в новых регионах