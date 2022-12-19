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Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования для граждан,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:07
2022-12-19T13:07
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования для граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года. Вводится правило, по которому супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов. Завещания, оформленные до присоединения новых регионов к России, останутся в силе.
https://ria.ru/20221003/zakony-1821091801.html
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
13:07 19.12.2022
 
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах

Путин подписал закон, устраняющий правовые проблемы в наследовании в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования для граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 10:45
Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны
Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года.
Вводится правило, по которому супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов.
Завещания, оформленные до присоединения новых регионов к России, останутся в силе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:29Специальная военная операция на Украине
Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении в новых регионах
 
Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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