ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО
© Фото : предоставлено пресс-службой парламентского собрания России и БелоруссииПредседатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский
© Фото : предоставлено пресс-службой парламентского собрания России и Белоруссии
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Парламентское собрание (ПС) Союза России и Белоруссии может в следующем году принять закон об унификации законодательства по ОСАГО, автомобилисты смогут оформить полис в любой из стран, независимо от того, где зарегистрирован автомобиль, рассказал глава комиссии ПС по законодательству и регламенту и председатель думской комиссии по регламенту Виктор Пинский.
"Основное внимание нами было уделено работе над модельным законом об ОСАГО Союза России и Белоруссии. Мы подвели итоги нашей работы, вышли на финишную прямую по принятию данного модельного закона. Сейчас данный проект разослан во все заинтересованные министерства и ведомства. В начале следующего года мы будем выносить данный закон на рассмотрение Парламентского собрания", - сообщил он журналистам.
По словам парламентария, закон упростит жизнь автомобилистам Белоруссии и России - они смогут страховать свои транспортные средства на территории Союзного государства, независимо от страны регистрации авто. Модельный закон призван унифицировать законодательство о страховании России и Белоруссии, причем парламентарии отмечают, что указанная мера не повысит стоимость оформления полиса ОСАГО, добавил он.