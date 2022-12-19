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ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО - РИА Новости, 19.12.2022
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ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО
ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО - РИА Новости, 19.12.2022
ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО
Парламентское собрание (ПС) Союза России и Белоруссии может в следующем году принять закон об унификации законодательства по ОСАГО, автомобилисты смогут... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:19
2022-12-19T13:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
виктор пинский
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Парламентское собрание (ПС) Союза России и Белоруссии может в следующем году принять закон об унификации законодательства по ОСАГО, автомобилисты смогут оформить полис в любой из стран, независимо от того, где зарегистрирован автомобиль, рассказал глава комиссии ПС по законодательству и регламенту и председатель думской комиссии по регламенту Виктор Пинский. "Основное внимание нами было уделено работе над модельным законом об ОСАГО Союза России и Белоруссии. Мы подвели итоги нашей работы, вышли на финишную прямую по принятию данного модельного закона. Сейчас данный проект разослан во все заинтересованные министерства и ведомства. В начале следующего года мы будем выносить данный закон на рассмотрение Парламентского собрания", - сообщил он журналистам. По словам парламентария, закон упростит жизнь автомобилистам Белоруссии и России - они смогут страховать свои транспортные средства на территории Союзного государства, независимо от страны регистрации авто. Модельный закон призван унифицировать законодательство о страховании России и Белоруссии, причем парламентарии отмечают, что указанная мера не повысит стоимость оформления полиса ОСАГО, добавил он.
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россия, белоруссия, виктор пинский
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Виктор Пинский
13:19 19.12.2022
 

ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО

© Фото : предоставлено пресс-службой парламентского собрания России и БелоруссииПредседатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский
Председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой парламентского собрания России и Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Парламентское собрание (ПС) Союза России и Белоруссии может в следующем году принять закон об унификации законодательства по ОСАГО, автомобилисты смогут оформить полис в любой из стран, независимо от того, где зарегистрирован автомобиль, рассказал глава комиссии ПС по законодательству и регламенту и председатель думской комиссии по регламенту Виктор Пинский.
"Основное внимание нами было уделено работе над модельным законом об ОСАГО Союза России и Белоруссии. Мы подвели итоги нашей работы, вышли на финишную прямую по принятию данного модельного закона. Сейчас данный проект разослан во все заинтересованные министерства и ведомства. В начале следующего года мы будем выносить данный закон на рассмотрение Парламентского собрания", - сообщил он журналистам.
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14 декабря, 16:54Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
По словам парламентария, закон упростит жизнь автомобилистам Белоруссии и России - они смогут страховать свои транспортные средства на территории Союзного государства, независимо от страны регистрации авто. Модельный закон призван унифицировать законодательство о страховании России и Белоруссии, причем парламентарии отмечают, что указанная мера не повысит стоимость оформления полиса ОСАГО, добавил он.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияВиктор Пинский
 
 
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