https://ria.ru/20221219/zakon-1839706373.html

ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО

ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО - РИА Новости, 19.12.2022

ПС Союза РФ и Белоруссии может в 2023 г принять закон о едином ОСАГО

Парламентское собрание (ПС) Союза России и Белоруссии может в следующем году принять закон об унификации законодательства по ОСАГО, автомобилисты смогут... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:19

2022-12-19T13:19

2022-12-19T13:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

виктор пинский

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Парламентское собрание (ПС) Союза России и Белоруссии может в следующем году принять закон об унификации законодательства по ОСАГО, автомобилисты смогут оформить полис в любой из стран, независимо от того, где зарегистрирован автомобиль, рассказал глава комиссии ПС по законодательству и регламенту и председатель думской комиссии по регламенту Виктор Пинский. "Основное внимание нами было уделено работе над модельным законом об ОСАГО Союза России и Белоруссии. Мы подвели итоги нашей работы, вышли на финишную прямую по принятию данного модельного закона. Сейчас данный проект разослан во все заинтересованные министерства и ведомства. В начале следующего года мы будем выносить данный закон на рассмотрение Парламентского собрания", - сообщил он журналистам. По словам парламентария, закон упростит жизнь автомобилистам Белоруссии и России - они смогут страховать свои транспортные средства на территории Союзного государства, независимо от страны регистрации авто. Модельный закон призван унифицировать законодательство о страховании России и Белоруссии, причем парламентарии отмечают, что указанная мера не повысит стоимость оформления полиса ОСАГО, добавил он.

https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html

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белоруссия

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, виктор пинский