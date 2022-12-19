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В Калужской области восстановили 307 воинских захоронений - РИА Новости, 19.12.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221219/zakhoroneniya-1839753951.html
В Калужской области восстановили 307 воинских захоронений
В Калужской области восстановили 307 воинских захоронений - РИА Новости, 19.12.2022
В Калужской области восстановили 307 воинских захоронений
Калужская область за три года выполнила план по увековечению памяти погибших при защите Отечества, за этот период восстановлено 307 воинских захоронений и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:37
2022-12-19T15:37
калужская область
общество
владислав шапша
калужская область
калуга
жуковский район
россия
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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Калужская область за три года выполнила план по увековечению памяти погибших при защите Отечества, за этот период восстановлено 307 воинских захоронений и установлено 265 мемориальных знаков, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел заседание регионального правительства. Одним из вопросов повестки стала реализация мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Калужской области. Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что в следующем году будет праздноваться 80-летие освобождения Калужской области от фашистских захватчиков. "Торжественные мероприятия охватят всю область. Это хорошая возможность продемонстрировать сплоченность и единство в благодарности тем, кто победил в той войне жестокого врага. Мы чтим память о защитниках Отечества. Заботимся о захоронениях, мемориалах, памятниках", – сказал глава региона. По информации министра культуры и туризма области Павла Суслова ведомством организована работа по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В рамках предоставленных полномочий проведена паспортизация воинских захоронений области. Составлен реестр, в который включены 625 объектов времен Великой Отечественной войны, собрана их фототека. "На сегодняшний день восстановлено 307 воинских захоронений, установлено 265 мемориальных знаков, на мемориальные сооружения нанесено 8339 имен. Таким образом, за три года реализации программы плановый показатель регионом выполнен в полном объеме", - информирует областное правительство. По данным правительства региона, на местах братских захоронений и других сооружениях установлены 34 мемориала "Вечный огонь", 21 из которых обеспечен бесперебойным горением. Восемнадцати населённым пунктам присвоены почётные звания за воинскую доблесть. В ноябре их были удостоены город Калуга и четыре деревни в Износковском районе. Важную роль в деле увековечения памяти погибших при защите Отечества играют музеи, отмечают власти. На территории региона их 42, из них 11 относятся к военно-мемориальным объектам. В 2022 году поведены ремонтные работы на ряде мемориалов и мемориальных комплексов. В их числе – "Зайцева гора" в Барятинском районе, танк на постаменте в селе Тарутино, установленный в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий, а также "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота "Длинная" в Жуковском районе. Подводя итог, Владислав Шапша подчеркнул важность сохранения памяти "о наших героях, которые своей жизнью заплатили за нашу свободу".
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общество, владислав шапша, калужская область, калуга, жуковский район, россия
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Жуковский район, Россия
15:37 19.12.2022
 

В Калужской области восстановили 307 воинских захоронений

© Фото : страница Правительства Калужской области во ВКонтактеПамятник воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны в деревне Кузьминичи Калужской области
Памятник воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны в деревне Кузьминичи Калужской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : страница Правительства Калужской области во ВКонтакте
Памятник воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны в деревне Кузьминичи Калужской области. Архивное фото
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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Калужская область за три года выполнила план по увековечению памяти погибших при защите Отечества, за этот период восстановлено 307 воинских захоронений и установлено 265 мемориальных знаков, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел заседание регионального правительства. Одним из вопросов повестки стала реализация мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Калужской области.
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Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что в следующем году будет праздноваться 80-летие освобождения Калужской области от фашистских захватчиков.
"Торжественные мероприятия охватят всю область. Это хорошая возможность продемонстрировать сплоченность и единство в благодарности тем, кто победил в той войне жестокого врага. Мы чтим память о защитниках Отечества. Заботимся о захоронениях, мемориалах, памятниках", – сказал глава региона.
По информации министра культуры и туризма области Павла Суслова ведомством организована работа по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В рамках предоставленных полномочий проведена паспортизация воинских захоронений области. Составлен реестр, в который включены 625 объектов времен Великой Отечественной войны, собрана их фототека.
"На сегодняшний день восстановлено 307 воинских захоронений, установлено 265 мемориальных знаков, на мемориальные сооружения нанесено 8339 имен. Таким образом, за три года реализации программы плановый показатель регионом выполнен в полном объеме", - информирует областное правительство.
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По данным правительства региона, на местах братских захоронений и других сооружениях установлены 34 мемориала "Вечный огонь", 21 из которых обеспечен бесперебойным горением. Восемнадцати населённым пунктам присвоены почётные звания за воинскую доблесть. В ноябре их были удостоены город Калуга и четыре деревни в Износковском районе.
Важную роль в деле увековечения памяти погибших при защите Отечества играют музеи, отмечают власти. На территории региона их 42, из них 11 относятся к военно-мемориальным объектам. В 2022 году поведены ремонтные работы на ряде мемориалов и мемориальных комплексов. В их числе – "Зайцева гора" в Барятинском районе, танк на постаменте в селе Тарутино, установленный в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий, а также "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота "Длинная" в Жуковском районе.
Подводя итог, Владислав Шапша подчеркнул важность сохранения памяти "о наших героях, которые своей жизнью заплатили за нашу свободу".
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