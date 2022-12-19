https://ria.ru/20221219/yaponiya-1839699839.html
В Японии около 90 автомобилей застряли на автотрассе из-за снега
В Японии около 90 автомобилей застряли на автотрассе из-за снега - РИА Новости, 19.12.2022
В Японии около 90 автомобилей застряли на автотрассе из-за снега
Около 90 автомобилей застряли на скоростной автотрассе Канъэцу в японской префектуре Ниигата из-за снега, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:34
2022-12-19T12:34
2022-12-19T12:34
в мире
авто
япония
ниигата (город)
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ТОКИО, 19 дек – РИА Новости. Около 90 автомобилей застряли на скоростной автотрассе Канъэцу в японской префектуре Ниигата из-за снега, сообщил телеканал NHK. С 9 утра (3.00 мск) на трассе из-за рекордных снегопадов застряли около 90 автомобилей. Усугубила ситуацию поломка одного из грузовиков. Расчистить дорогу и вызволить из снежного плена автотранспорт удалось лишь через 5 часов. Похожая ситуация произошла и в префектуре Тояма, там дожидаться помощи пришлось 4 часа. Автотрасса Канъэцу в декабре 2020 года оказалась в новостях после того, как здесь из-за снегопада застряли более чем на 50 часов более 2000 автомобилей: машины стояли с вечера среды до утра субботы. Местная администрация и волонтеры сначала организовали доставку еды, а потом стали эвакуировать водителей в гостиницы.
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в мире, авто, япония, ниигата (город)
В мире, Авто, Япония, Ниигата (город)
В Японии около 90 автомобилей застряли на автотрассе из-за снега
В Японии около 90 автомобилей застряли на скоростной автотрассе в Ниигате из-за снега
ТОКИО, 19 дек – РИА Новости. Около 90 автомобилей застряли на скоростной автотрассе Канъэцу в японской префектуре Ниигата из-за снега, сообщил телеканал NHK.
С 9 утра (3.00 мск) на трассе из-за рекордных снегопадов застряли около 90 автомобилей. Усугубила ситуацию поломка одного из грузовиков. Расчистить дорогу и вызволить из снежного плена автотранспорт удалось лишь через 5 часов.
Похожая ситуация произошла и в префектуре Тояма, там дожидаться помощи пришлось 4 часа.
Автотрасса Канъэцу в декабре 2020 года оказалась в новостях после того, как здесь из-за снегопада застряли более чем на 50 часов более 2000 автомобилей: машины стояли с вечера среды до утра субботы. Местная администрация и волонтеры сначала организовали доставку еды, а потом стали эвакуировать водителей в гостиницы.