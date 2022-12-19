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Мишустин попросил Голикову проконтролировать выплаты семьям с детьми - РИА Новости, 19.12.2022
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Мишустин попросил Голикову проконтролировать выплаты семьям с детьми
Мишустин попросил Голикову проконтролировать выплаты семьям с детьми - РИА Новости, 19.12.2022
Мишустин попросил Голикову проконтролировать выплаты семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин просил вице-премьера Татьяну Голикову держать на личном контроле работу по предоставлению ежемесячных пособий нуждающимся РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:18
2022-12-19T11:18
общество
михаил мишустин
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин просил вице-премьера Татьяну Голикову держать на личном контроле работу по предоставлению ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми. На совещании с вице-премьерами Мишустин сообщил, что правительство утвердило порядок назначения выплаты единого пособия. "Татьяна Алексеевна, пожалуйста, надо держать все на личном контроле. То, что Вы всегда делаете. То, как организована работа по оформлению и предоставлению единого ежемесячного пособия нуждающимся семьям, должно быть в нашем фокусе. Получение такой поддержки должно быть простым максимально, главное, понятным для людей", - сказал он. Премьер напомнил, что единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться с 1 января 2023 года. Такие выплаты предоставляются после рождения или усыновления ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, выплаты могут получить беременные женщины с низким доходом.
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общество, михаил мишустин, татьяна голикова, россия
Общество, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Россия
11:18 19.12.2022
 
Мишустин попросил Голикову проконтролировать выплаты семьям с детьми

Премьер Мишустин попросил Голикову держать на контроле выплаты нуждающимся семьям с детьми

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин просил вице-премьера Татьяну Голикову держать на личном контроле работу по предоставлению ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми.
На совещании с вице-премьерами Мишустин сообщил, что правительство утвердило порядок назначения выплаты единого пособия.
Мужчина и женщина с детьми держатся за руки - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 17:25Новости Подмосковья
Выплаты на детей в 2022 году оформили более 250 тысяч семей из Подмосковья
"Татьяна Алексеевна, пожалуйста, надо держать все на личном контроле. То, что Вы всегда делаете. То, как организована работа по оформлению и предоставлению единого ежемесячного пособия нуждающимся семьям, должно быть в нашем фокусе. Получение такой поддержки должно быть простым максимально, главное, понятным для людей", - сказал он.
Премьер напомнил, что единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться с 1 января 2023 года. Такие выплаты предоставляются после рождения или усыновления ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, выплаты могут получить беременные женщины с низким доходом.
Родители с детьми на прогулке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 20:00
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей
 
ОбществоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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