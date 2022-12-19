https://ria.ru/20221219/vymiranie-1839837898.html

Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем

Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем - РИА Новости, 19.12.2022

Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем

Земле грозит массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты, написала британская газета Daily... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:54

2022-12-19T19:54

2022-12-19T21:39

в мире

земля

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Земле грозит массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты, написала британская газета Daily Mail со ссылкой на австралийских и европейских ученых.Специалисты создали с помощью суперкомпьютера модель Земли с более чем 15 тысячами пищевых цепочек. Они пришли к выводу, что при худшем сценарии к 2050 году исчезнут до десяти процентов всех видов животных и растений, а к 2100 году — до 27 процентов. Усредненный сценарий предполагает потерю 13 процентов биоразнообразия к концу столетия.Ученые назвали причиной предполагаемых изменений глобальное потепление и деятельность человека. По словам исследователей, предыдущие подходы к оценке этих процессов были ошибочными, потому что не учитывали совместное вымирание, которое происходит из-за взаимозависимости одних видов от других. Специалисты пояснили, что массовое исчезновение животных, которые были добычей для хищника, приведет и к его гибели.В целом совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184 процента к концу века. Новые результаты показывают, что ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, добавили авторы исследования.

https://ria.ru/20221108/poteplenie-1829856959.html

https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html

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