https://ria.ru/20221219/vymiranie-1839837898.html
Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем
Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем - РИА Новости, 19.12.2022
Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем
Земле грозит массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты, написала британская газета Daily... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:54
2022-12-19T19:54
2022-12-19T21:39
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Земле грозит массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты, написала британская газета Daily Mail со ссылкой на австралийских и европейских ученых.Специалисты создали с помощью суперкомпьютера модель Земли с более чем 15 тысячами пищевых цепочек. Они пришли к выводу, что при худшем сценарии к 2050 году исчезнут до десяти процентов всех видов животных и растений, а к 2100 году — до 27 процентов. Усредненный сценарий предполагает потерю 13 процентов биоразнообразия к концу столетия.Ученые назвали причиной предполагаемых изменений глобальное потепление и деятельность человека. По словам исследователей, предыдущие подходы к оценке этих процессов были ошибочными, потому что не учитывали совместное вымирание, которое происходит из-за взаимозависимости одних видов от других. Специалисты пояснили, что массовое исчезновение животных, которые были добычей для хищника, приведет и к его гибели.В целом совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184 процента к концу века. Новые результаты показывают, что ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, добавили авторы исследования.
https://ria.ru/20221108/poteplenie-1829856959.html
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в мире, земля
19:54 19.12.2022 (обновлено: 21:39 19.12.2022)
Ученые предупредили о массовом вымирании на Земле в ближайшем будущем
Daily Mail: Земля может столкнуться с массовым вымиранием к 2100 году
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Земле грозит массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты, написала британская газета Daily Mail
со ссылкой на австралийских и европейских ученых.
Специалисты создали с помощью суперкомпьютера модель Земли
с более чем 15 тысячами пищевых цепочек. Они пришли к выводу, что при худшем сценарии к 2050 году исчезнут до десяти процентов всех видов животных и растений, а к 2100 году — до 27 процентов. Усредненный сценарий предполагает потерю 13 процентов биоразнообразия к концу столетия.
Ученые назвали причиной предполагаемых изменений глобальное потепление и деятельность человека.
По словам исследователей, предыдущие подходы к оценке этих процессов были ошибочными, потому что не учитывали совместное вымирание, которое происходит из-за взаимозависимости одних видов от других.
Специалисты пояснили, что массовое исчезновение животных, которые были добычей для хищника, приведет и к его гибели.
В целом совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184 процента к концу века. Новые результаты показывают, что ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, добавили авторы исследования.