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Губернатор Самарской области Азаров встретился с военнослужащими
Губернатор Самарской области Азаров встретился с военнослужащими - РИА Новости, 19.12.2022
Губернатор Самарской области Азаров встретился с военнослужащими
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:16
2022-12-19T17:16
2022-12-19T19:27
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
самарская область
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россия
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими, сообщила пресс-служба правительства региона. "В понедельник, 19 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с офицерским составом одного из воинских подразделений,", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече, которая прошла в воинской части, расположенной в Волжском районе Самарской области, глава региона обсудил вопросы оказания дополнительной поддержки 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и помощи семьям военнослужащих. "На мой взгляд, плюс, что здесь было времени на подготовку достаточно, никто не торопил. Вами проведен большой объем работы, но подготовка личного состава продолжится и там. Мы отдельно проговорили с командованием о том, что в любом случае всем воинским подразделениям, которые прибывают в зону СВО, требуется время на адаптацию и подготовку", - цитирует Азарова пресс-служба. По данным пресс-службы, Самарская область с первого дня СВО оказывает дополнительную поддержку армии. По согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники – в дополнении к той, которая предоставляется министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона, благотворителей и неравнодушных жителей Самарской области. В ноябре Азаров встречался на территории ДНР с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным и передал очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам самарцы. В ближайшее время из Самарской области в зону СВО будет отправлен очередной такой груз с гуманитарной помощью и спецтехникой. Помощь передается на нужды всей 2-й гвардейской армии, а командование уже ее распределяет по подразделениям – не только тем, которые формировались в Самарской области. Губернатор также напомнил, что для поддержки военнослужащих, их семей в Самарской области разработан целый комплекс мер. В ходе общения с главой региона военнослужащие сообщили, что в целом вопросов по выплатам, экипировке, процессу подготовки или довольствия сейчас нет, единичные просьбы решают в оперативном порядке. Офицеры отметили важность поддержки и заботы об их семьях на время службы, в частности, попросили особо поддержать школьников-детей военных, которые в этот период могут испытывать трудности в учебе. "Все сделаем, чтобы ни одна семья не была забыта. Везде постараемся подставить плечо", - цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20221219/rakety-1839716736.html
https://ria.ru/20221219/putin-1839770488.html
https://ria.ru/20221216/meropriyatiya-1839279463.html
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дмитрий азаров, самарская область, волжский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Самарская область, Волжский район, Россия
САМАРА, 19 дек - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 19 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с офицерским составом одного из воинских подразделений,", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на встрече, которая прошла в воинской части, расположенной в Волжском районе Самарской области, глава региона обсудил вопросы оказания дополнительной поддержки 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и помощи семьям военнослужащих.
"На мой взгляд, плюс, что здесь было времени на подготовку достаточно, никто не торопил. Вами проведен большой объем работы, но подготовка личного состава продолжится и там. Мы отдельно проговорили с командованием о том, что в любом случае всем воинским подразделениям, которые прибывают в зону СВО, требуется время на адаптацию и подготовку", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, Самарская область с первого дня СВО оказывает дополнительную поддержку армии. По согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники – в дополнении к той, которая предоставляется министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона, благотворителей и неравнодушных жителей Самарской области.
В ноябре Азаров встречался на территории ДНР с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным и передал очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам самарцы. В ближайшее время из Самарской области в зону СВО будет отправлен очередной такой груз с гуманитарной помощью и спецтехникой. Помощь передается на нужды всей 2-й гвардейской армии, а командование уже ее распределяет по подразделениям – не только тем, которые формировались в Самарской области.
"Любое деление в армии по территориальному признаку, вы это прекрасно понимаете, ни к чему хорошему не приведет. У нас единая армия единого народа. Все воинские подразделения 2-й армии получают поддержку от Самарской области. Мы эту поддержку продолжим и дальше", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор также напомнил, что для поддержки военнослужащих, их семей в Самарской области разработан целый комплекс мер. В ходе общения с главой региона военнослужащие сообщили, что в целом вопросов по выплатам, экипировке, процессу подготовки или довольствия сейчас нет, единичные просьбы решают в оперативном порядке. Офицеры отметили важность поддержки и заботы об их семьях на время службы, в частности, попросили особо поддержать школьников-детей военных, которые в этот период могут испытывать трудности в учебе.
"Все сделаем, чтобы ни одна семья не была забыта. Везде постараемся подставить плечо", - цитирует Азарова пресс-служба.