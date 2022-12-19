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Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии
Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет 63-ю сессию Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, депутаты обсудят проект... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:57
2022-12-19T10:57
2022-12-19T10:57
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет 63-ю сессию Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, депутаты обсудят проект бюджета и планы работы на следующий год, сообщила пресс-служба ГД. "19 декабря в Москве председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проведет шестьдесят третью сессию Парламентского Собрания", - говорится в сообщении. В ходе правительственного часа депутаты заслушают информацию профильных министров обеих стран о ходе исполнения декрета "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", речь пойдет о выполнении 28 интеграционных программ Союзного государства, добавляется в сообщении. Уточняется, что депутаты также рассмотрят проект бюджета Союзного государства и планы работы на 2023 год. Предыдущая сессия Парламентского собрания состоялась 20 июня в Минске. Декрет Высшего совета Союзного государства "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы" был подписан президентами России и Белоруссии 4 ноября 2021 года.
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белоруссия, россия, вячеслав володин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет 63-ю сессию Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, депутаты обсудят проект бюджета и планы работы на следующий год, сообщила пресс-служба ГД.
"19 декабря в Москве
председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проведет шестьдесят третью сессию Парламентского Собрания", - говорится в сообщении.
В ходе правительственного часа депутаты заслушают информацию профильных министров обеих стран о ходе исполнения декрета "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", речь пойдет о выполнении 28 интеграционных программ Союзного государства, добавляется в сообщении.
Уточняется, что депутаты также рассмотрят проект бюджета Союзного государства и планы работы на 2023 год.
Предыдущая сессия Парламентского собрания состоялась 20 июня в Минске
. Декрет Высшего совета Союзного государства "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы" был подписан президентами России и Белоруссии 4 ноября 2021 года.