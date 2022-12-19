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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол - РИА Новости, 19.12.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:45

2022-12-19T11:45

2022-12-19T11:45

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратят на новогодний стол.Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; от 5 до 10 тысяч рублей; от 10 до 15 тысяч рублей; более 15 тысяч рублей; не буду тратить совсем.В итоге большинство подписчиков ответили, что они планируют потратить на новогодний стол до 5 тысяч рублей. Так проголосовали 42% пользователей. Около 21% подписчиков потратят от 5 до 10 тысяч рублей, а ровно такое же количество проголосовавших совсем не планирует тратиться. От 10 до 15 тысяч рублей готовы отдать только 6% пользователей, а сумму от 15 тысяч рублей могут позволить себе лишь 7% подписчиков.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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