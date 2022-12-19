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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол - РИА Новости, 19.12.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:45
2022-12-19T11:45
2022-12-19T11:45
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратят на новогодний стол.Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; от 5 до 10 тысяч рублей; от 10 до 15 тысяч рублей; более 15 тысяч рублей; не буду тратить совсем.В итоге большинство подписчиков ответили, что они планируют потратить на новогодний стол до 5 тысяч рублей. Так проголосовали 42% пользователей. Около 21% подписчиков потратят от 5 до 10 тысяч рублей, а ровно такое же количество проголосовавших совсем не планирует тратиться. От 10 до 15 тысяч рублей готовы отдать только 6% пользователей, а сумму от 15 тысяч рублей могут позволить себе лишь 7% подписчиков.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на новогодний стол
Пользователи ВКонтакте ответили, какую сумму они планируют потратить на новогодний стол
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратят на новогодний стол.
Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; от 5 до 10 тысяч рублей; от 10 до 15 тысяч рублей; более 15 тысяч рублей; не буду тратить совсем.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они планируют потратить на новогодний стол до 5 тысяч рублей. Так проголосовали 42% пользователей. Около 21% подписчиков потратят от 5 до 10 тысяч рублей, а ровно такое же количество проголосовавших совсем не планирует тратиться. От 10 до 15 тысяч рублей готовы отдать только 6% пользователей, а сумму от 15 тысяч рублей могут позволить себе лишь 7% подписчиков.