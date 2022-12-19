https://ria.ru/20221219/videoigry-1839644906.html

СМИ: в России появится подконтрольный государству разработчик видеоигр

СМИ: в России появится подконтрольный государству разработчик видеоигр - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: в России появится подконтрольный государству разработчик видеоигр

Власти России хотят создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, для чего предусмотрены три сценария развития отрасли с финансированием РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:26

2022-12-19T09:26

2022-12-19T09:26

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

максим паршин

россия

microsoft corporation

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти России хотят создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, для чего предусмотрены три сценария развития отрасли с финансированием от 7 до 50 миллиардов долларов до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Издание отмечает, что власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО "Цифровая экономика" (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), "центр компетенций" в лице университета "Иннополис" (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Роль последнего, по замыслу авторов проекта, возьмет на себя новая структура "Росгейм", которую учредят несколько участников рынка. Для "Росгейма" рассматривается несколько вариантов развития. В рамках "стабилизационного сценария" предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран — разработчиков игр, он потребует 7 миллиардов долларов до 2030 года. На "амбициозный сценарий" (предусматривает "отраслевой прорыв", суть которого не раскрывается) нужно 20 миллиардов. А самый масштабный "лидерский сценарий" (потребует 50 миллиардов долларов) предполагает, что игровые студии в РФ к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве "инструмента мягкой силы". Уточняется также, что правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта "Игровая индустрия будущего", в котором ответственным руководителем станет замглавы Минцифры Максим Паршин, а куратором — вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В аппарате Чернышенко "Коммерсанту" сообщили, что Минцифры поручено "проработать эти вопросы до 20 февраля". В министерстве подтвердили, что возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы. Там уточнили, что форматы, варианты и источники финансирования прорабатываются, а с наибольшей вероятностью будут предложены внебюджетные механизмы. Цели реализации этих мер изложены в отдельном документе, подготовленном Агентством развития компьютерного и иных видов спорта. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 "AAA-игр" (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей на каждый) и 40 "AA-игр" (проекты с бюджетом до 1,6 миллиарда рублей.) для компьютеров и консолей. При этом отечественные предприятия выпустят к 2030 году две новые игровые консоли (сейчас на рынке наиболее популярны Xbox американской Microsoft и Playstation японской Sony).

https://ria.ru/20221202/igry-1835814910.html

https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, дмитрий чернышенко, максим паршин, россия, microsoft corporation