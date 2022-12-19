https://ria.ru/20221219/ugroza-1839848277.html

Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России

Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России - РИА Новости, 19.12.2022

Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России

Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не видит угроз возможного "нападения" на Молдавию со стороны России. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:42

2022-12-19T20:42

2022-12-19T20:42

в мире

сергей шойгу

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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не видит угроз возможного "нападения" на Молдавию со стороны России. Ранее в понедельник глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. "Я не думаю, что существует подобный риск для Молдавии, если понадобится, то Румыния окажет помощь Молдавии, но я бы не хотел обсуждать гипотетические ситуации", - сказал Адреску в ответ на просьбу журналистов прокомментировать опасения спецслужб Кишинева. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839316227.html

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839609854.html

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в мире, сергей шойгу, молдавия, россия, румыния