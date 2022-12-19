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Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России - РИА Новости, 19.12.2022
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Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России
Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России - РИА Новости, 19.12.2022
Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России
Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не видит угроз возможного "нападения" на Молдавию со стороны России. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:42
2022-12-19T20:42
в мире
сергей шойгу
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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не видит угроз возможного "нападения" на Молдавию со стороны России. Ранее в понедельник глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. "Я не думаю, что существует подобный риск для Молдавии, если понадобится, то Румыния окажет помощь Молдавии, но я бы не хотел обсуждать гипотетические ситуации", - сказал Адреску в ответ на просьбу журналистов прокомментировать опасения спецслужб Кишинева. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221216/zakharova-1839316227.html
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в мире, сергей шойгу, молдавия, россия, румыния
В мире, Сергей Шойгу, Молдавия, Россия, Румыния
20:42 19.12.2022
 
Глава МИД Румынии не видит угрозы для Молдавии со стороны России

Глава МИД Румынии Адреску заявил, что не видит угрозы для Молдавии со стороны России

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не видит угроз возможного "нападения" на Молдавию со стороны России.
Ранее в понедельник глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне.
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"Я не думаю, что существует подобный риск для Молдавии, если понадобится, то Румыния окажет помощь Молдавии, но я бы не хотел обсуждать гипотетические ситуации", - сказал Адреску в ответ на просьбу журналистов прокомментировать опасения спецслужб Кишинева.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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