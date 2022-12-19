20:07 19.12.2022 (обновлено: 20:23 19.12.2022)
Генсек ООН заявил о завершении инспекций российских удобрений
Гутерреш заявил о завершении инспекций российских удобрений в европейских портах
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 19 дек – РИА Новости. Вывоз удобрений, которые РФ безвозмездно передает бедным странам, разрешен из Нидерландов, Бельгии, Эстонии, также разрешено вывезти удобрения на экспорт из Латвии, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Инспекции в Роттердаме, Антверпене и Эстонии завершились. Экспорт разрешен. Это некоммерческие транзакции, потом что это безвозмездная передача (Россией удобрений - ред.)", - сказал Гутерреш.
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"Латвия, где находится 190 тысяч тонн удобрений, также согласилась на вывоз. Инспекции там проходят сейчас", - добавил он.
По словам генсека, проблема вывоза удобрений из Латвии заключается в том, что "нельзя просто удобрять калием землю - нужно смешивать (его с другими компонентами - ред.)". "Так что мы работаем очень серьезно со Всемирным банком и другими потенциальными донорами, чтобы мы смогли создавать некие формы смешанных удобрений с целью их эффективного распространения по странам", - указал Гутерреш.
"Вы не можете просто вывезти 190 тысяч тонн калия и распределить их, потому что нельзя использовать калий, если он не смешан с азотом и фосфатами. Проделана масштабная работа, что демонстрирует нашу твердую приверженность эффективному исполнению меморандума с РФ", - добавил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.