https://ria.ru/20221219/udalenka-1839841970.html
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы
Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:15
2022-12-19T20:15
2022-12-19T20:15
андрей исаев
россия
единая россия
правительство рф
удаленная работа
удаленка
госдума рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России, сообщил журналистам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ", - сказал он.
https://ria.ru/20221219/nerezidenty-1839839425.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей исаев, россия, единая россия, правительство рф, удаленная работа, удаленка, госдума рф
Андрей Исаев, Россия, Единая Россия, Правительство РФ, Удаленная работа, удаленка, Госдума РФ
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы
Исаев: перечень профессий без возможности удаленной работы будет определять правительство