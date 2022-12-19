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Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы - РИА Новости, 19.12.2022
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Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы
Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:15
2022-12-19T20:15
андрей исаев
россия
единая россия
правительство рф
удаленная работа
удаленка
госдума рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России, сообщил журналистам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ", - сказал он.
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андрей исаев, россия, единая россия, правительство рф, удаленная работа, удаленка, госдума рф
Андрей Исаев, Россия, Единая Россия, Правительство РФ, Удаленная работа, удаленка, Госдума РФ
20:15 19.12.2022
 
Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы

Исаев: перечень профессий без возможности удаленной работы будет определять правительство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкУдаленная работа
Удаленная работа - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Удаленная работа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России, сообщил журналистам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ", - сказал он.
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 20:00
В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов
 
Андрей ИсаевРоссияЕдиная РоссияПравительство РФУдаленная работаудаленкаГосдума РФ
 
 
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