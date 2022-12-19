https://ria.ru/20221219/udalenka-1839841970.html

Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы

Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы - РИА Новости, 19.12.2022

Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы

Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:15

2022-12-19T20:15

2022-12-19T20:15

андрей исаев

россия

единая россия

правительство рф

удаленная работа

удаленка

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России, сообщил журналистам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ", - сказал он.

https://ria.ru/20221219/nerezidenty-1839839425.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

андрей исаев, россия, единая россия, правительство рф, удаленная работа, удаленка, госдума рф