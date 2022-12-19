https://ria.ru/20221219/turisty-1839764484.html

Из Египта вывезли более тысячи российских туристов

Из Египта вывезли более тысячи российских туристов - РИА Новости, 19.12.2022

Из Египта вывезли более тысячи российских туристов

Более тысячи российских туристов уже были вывезены из Египта, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщил в кулуарах Госдумы временный куратор... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:03

2022-12-19T16:03

2022-12-19T16:11

туризм

новости - туризм

египет

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

иордания

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более тысячи российских туристов уже были вывезены из Египта, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщил в кулуарах Госдумы временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития Дмитрий Вахруков."У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", - сообщил Вахруков, отвечая на вопрос РИА Новости, какова сейчас ситуация с вывозом российских туристов из Египта.С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221217/turisty-1839388105.html

египет

россия

иордания

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новости - туризм, египет, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, сирия