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Из Египта вывезли более тысячи российских туристов - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/turisty-1839764484.html
Из Египта вывезли более тысячи российских туристов
Из Египта вывезли более тысячи российских туристов - РИА Новости, 19.12.2022
Из Египта вывезли более тысячи российских туристов
Более тысячи российских туристов уже были вывезены из Египта, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщил в кулуарах Госдумы временный куратор... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:03
2022-12-19T16:11
туризм
новости - туризм
египет
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
иордания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более тысячи российских туристов уже были вывезены из Египта, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщил в кулуарах Госдумы временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития Дмитрий Вахруков."У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", - сообщил Вахруков, отвечая на вопрос РИА Новости, какова сейчас ситуация с вывозом российских туристов из Египта.С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
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новости - туризм, египет, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, сирия
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Иордания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Сирия
16:03 19.12.2022 (обновлено: 16:11 19.12.2022)
 
Из Египта вывезли более тысячи российских туристов

Минэкономразвития: из Египта вывезли более тысячи туристов, оставшихся разместили в отелях

© РИА Новости / Марина ПервухинаТуристы в Египте
Туристы в Египте - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Марина Первухина
Туристы в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более тысячи российских туристов уже были вывезены из Египта, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщил в кулуарах Госдумы временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.
"У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", - сообщил Вахруков, отвечая на вопрос РИА Новости, какова сейчас ситуация с вывозом российских туристов из Египта.
С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.
Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 13:57Туризм
Застрявшие в Хургаде россияне намерены подать иски к Tez Tour
 
ТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмИорданияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)iFlyСирия
 
 
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