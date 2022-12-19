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В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот"

В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот" - РИА Новости, 19.12.2022

В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот"

В Центре оперного пения Галины Вишневской пройдет 31-ая церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T06:19

2022-12-19T06:19

2022-12-19T06:19

культура

новости культуры

галина вишневская

валерия ланская

москва

гусь-хрустальный

снг

театр

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Центре оперного пения Галины Вишневской пройдет 31-ая церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших московских премьер прошлого сезона в различных категориях. В этом году "Хрустальная Турандот" вручается лауреатам одной почетной номинации – "За честь, достоинство и служение зрителю!""Год не простой, потому и церемония необычная. Есть такое расхожее выражение: "Я служу на театре". Это значит крепиться самому и укреплять того, кто рядом, кто находится по ту сторону рампы", — сказал основатель премии Борис Беленький.По его словам, сегодня очень важно понимать, что в зрительном зале никогда не бывает солнечного света, там свет другого рода – свет души, свет человеческого сердца, свет разума. "За этим светом люди и приходят в театр. Людей, которые умеют этим светом делиться, наполнять им театральное пространство, мы и будем награждать премией в единственной номинации – "За честь, достоинство и служение зрителю", — подчеркнул он.Лауреатами "Хрустальной Турандот" в 2022 году станут семь театральных деятелей. Их имена будут объявлены на церемонии.Церемония пройдет по оригинальному сценарию, написанному Беленьким вместе с драматургом Сергеем Плотовым. Ведущие — Валерия Ланская и Александр Бабик.В этом году церемония проводится при поддержке исполкома СНГ. Приз от СНГ "За честь, достоинство и служение зрителю" будет вручен белорусскому актеру Владимиру Гостюхину.Победителям получат хрустальные статуэтки Турандот, которые изготовили мастера Гусь-Хрустального по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.

https://ria.ru/20221214/borodin-1838521436.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, галина вишневская, валерия ланская, москва, гусь-хрустальный, снг, театр, хрустальная турандот