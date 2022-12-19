https://ria.ru/20221219/turandot-1838618915.html
В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот"
В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот" - РИА Новости, 19.12.2022
В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот"
В Центре оперного пения Галины Вишневской пройдет 31-ая церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T06:19
2022-12-19T06:19
2022-12-19T06:19
культура
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галина вишневская
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гусь-хрустальный
снг
театр
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Центре оперного пения Галины Вишневской пройдет 31-ая церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших московских премьер прошлого сезона в различных категориях. В этом году "Хрустальная Турандот" вручается лауреатам одной почетной номинации – "За честь, достоинство и служение зрителю!""Год не простой, потому и церемония необычная. Есть такое расхожее выражение: "Я служу на театре". Это значит крепиться самому и укреплять того, кто рядом, кто находится по ту сторону рампы", — сказал основатель премии Борис Беленький.По его словам, сегодня очень важно понимать, что в зрительном зале никогда не бывает солнечного света, там свет другого рода – свет души, свет человеческого сердца, свет разума. "За этим светом люди и приходят в театр. Людей, которые умеют этим светом делиться, наполнять им театральное пространство, мы и будем награждать премией в единственной номинации – "За честь, достоинство и служение зрителю", — подчеркнул он.Лауреатами "Хрустальной Турандот" в 2022 году станут семь театральных деятелей. Их имена будут объявлены на церемонии.Церемония пройдет по оригинальному сценарию, написанному Беленьким вместе с драматургом Сергеем Плотовым. Ведущие — Валерия Ланская и Александр Бабик.В этом году церемония проводится при поддержке исполкома СНГ. Приз от СНГ "За честь, достоинство и служение зрителю" будет вручен белорусскому актеру Владимиру Гостюхину.Победителям получат хрустальные статуэтки Турандот, которые изготовили мастера Гусь-Хрустального по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, галина вишневская, валерия ланская, москва, гусь-хрустальный, снг, театр, хрустальная турандот
Культура, Новости культуры, Галина Вишневская, Валерия Ланская, Москва, Гусь-Хрустальный, СНГ, Театр, Хрустальная Турандот
В Москве пройдет необычная церемония вручения "Хрустальной Турандот"
Театральную премию "Хрустальная Турандот" вручат в Центре Вишневской в одной номинации
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Центре оперного пения Галины Вишневской пройдет 31-ая церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших московских премьер прошлого сезона в различных категориях. В этом году "Хрустальная Турандот" вручается лауреатам одной почетной номинации – "За честь, достоинство и служение зрителю!"
"Год не простой, потому и церемония необычная. Есть такое расхожее выражение: "Я служу на театре". Это значит крепиться самому и укреплять того, кто рядом, кто находится по ту сторону рампы", — сказал основатель премии Борис Беленький.
По его словам, сегодня очень важно понимать, что в зрительном зале никогда не бывает солнечного света, там свет другого рода – свет души, свет человеческого сердца, свет разума. "За этим светом люди и приходят в театр. Людей, которые умеют этим светом делиться, наполнять им театральное пространство, мы и будем награждать премией в единственной номинации – "За честь, достоинство и служение зрителю", — подчеркнул он.
Лауреатами "Хрустальной Турандот" в 2022 году станут семь театральных деятелей. Их имена будут объявлены на церемонии.
Церемония пройдет по оригинальному сценарию, написанному Беленьким вместе с драматургом Сергеем Плотовым. Ведущие — Валерия Ланская и Александр Бабик.
В этом году церемония проводится при поддержке исполкома СНГ. Приз от СНГ "За честь, достоинство и служение зрителю" будет вручен белорусскому актеру Владимиру Гостюхину.
Победителям получат хрустальные статуэтки Турандот, которые изготовили мастера Гусь-Хрустального по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.