Рейтинг@Mail.ru
Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима" - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20221219/tur-1839720904.html
Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима"
Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима" - РИА Новости, 19.12.2022
Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима"
Федеральный туроператор "Интурист" запустил первый военно-патриотический пакетный тур выходного дня "Миссия выполнима" в Тульскую область со стартом из Москвы,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:54
2022-12-19T13:54
тульская область
тула
алексей дюмин
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62851/88/628518837_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_d0a6b64ee7c2e9295fa5b48e15e0d572.jpg
ТУЛА, 19 дек – РИА Новости. Федеральный туроператор "Интурист" запустил первый военно-патриотический пакетный тур выходного дня "Миссия выполнима" в Тульскую область со стартом из Москвы, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Двухдневная программа позволит увидеть главные достопримечательности области в одном туре. Программы выходного дня, которые начнутся в январе 2023 года, рассчитаны на широкую аудиторию и будут востребованы в том числе семьями с детьми.В экскурсионный тур входит: посещение Тульского Кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения, Музей оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить её влияние на становление российского государства, и Музей обороны Тулы - единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона города-героя, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Компания обеспечивает комфортабельный трансфер из Москвы, обеды и ужины, ночь в гостинице в центре Тулы.По словам председатель комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной губернатор региона Алексей Дюмин уделяет особое внимание развитию туристической привлекательности области.
https://ria.ru/20221219/tula-1839670392.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62851/88/628518837_176:0:2824:1986_1920x0_80_0_0_6a63e05724e85c329eab3f79267fc945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, алексей дюмин, туризм
Тульская область, Тула, Алексей Дюмин, Туризм
13:54 19.12.2022
 

Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима"

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкМузей "Тульский Кремль"
Музей Тульский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 дек – РИА Новости. Федеральный туроператор "Интурист" запустил первый военно-патриотический пакетный тур выходного дня "Миссия выполнима" в Тульскую область со стартом из Москвы, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Двухдневная программа позволит увидеть главные достопримечательности области в одном туре. Программы выходного дня, которые начнутся в январе 2023 года, рассчитаны на широкую аудиторию и будут востребованы в том числе семьями с детьми.
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду Аленький цветочек - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 11:16Тульская область
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"
В экскурсионный тур входит: посещение Тульского Кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения, Музей оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить её влияние на становление российского государства, и Музей обороны Тулы - единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона города-героя, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Компания обеспечивает комфортабельный трансфер из Москвы, обеды и ужины, ночь в гостинице в центре Тулы.
По словам председатель комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной губернатор региона Алексей Дюмин уделяет особое внимание развитию туристической привлекательности области.
"Созданная туристическая инфраструктура Тульской области высоко оценивается федеральными туроператорами. Запущенный военно-патриотический маршрут знакомит с Оружейной столицей России. "Миссия выполнима" – это возможность за два дня открыть для себя Тулу, героические страницы ее истории и познакомиться с разработками тульских мастеров.Гости региона гарантированно получат высокий уровень обслуживания и незабываемые впечатления от посещения города", – приводят в пресс-службе слова Соломатиной.
 
Тульская областьТулаАлексей ДюминТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала