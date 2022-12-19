https://ria.ru/20221219/tur-1839720904.html

Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима"

Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима" - РИА Новости, 19.12.2022

Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима"

Федеральный туроператор "Интурист" запустил первый военно-патриотический пакетный тур выходного дня "Миссия выполнима" в Тульскую область со стартом из Москвы,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:54

2022-12-19T13:54

2022-12-19T13:54

тульская область

тула

алексей дюмин

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/62851/88/628518837_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_d0a6b64ee7c2e9295fa5b48e15e0d572.jpg

ТУЛА, 19 дек – РИА Новости. Федеральный туроператор "Интурист" запустил первый военно-патриотический пакетный тур выходного дня "Миссия выполнима" в Тульскую область со стартом из Москвы, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Двухдневная программа позволит увидеть главные достопримечательности области в одном туре. Программы выходного дня, которые начнутся в январе 2023 года, рассчитаны на широкую аудиторию и будут востребованы в том числе семьями с детьми.В экскурсионный тур входит: посещение Тульского Кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения, Музей оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить её влияние на становление российского государства, и Музей обороны Тулы - единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона города-героя, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Компания обеспечивает комфортабельный трансфер из Москвы, обеды и ужины, ночь в гостинице в центре Тулы.По словам председатель комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной губернатор региона Алексей Дюмин уделяет особое внимание развитию туристической привлекательности области.

https://ria.ru/20221219/tula-1839670392.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, алексей дюмин, туризм