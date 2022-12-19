Тульская область вошла в туртур выходного дня "Миссия выполнима"
ТУЛА, 19 дек – РИА Новости. Федеральный туроператор "Интурист" запустил первый военно-патриотический пакетный тур выходного дня "Миссия выполнима" в Тульскую область со стартом из Москвы, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Двухдневная программа позволит увидеть главные достопримечательности области в одном туре. Программы выходного дня, которые начнутся в январе 2023 года, рассчитаны на широкую аудиторию и будут востребованы в том числе семьями с детьми.
В экскурсионный тур входит: посещение Тульского Кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения, Музей оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить её влияние на становление российского государства, и Музей обороны Тулы - единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона города-героя, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Компания обеспечивает комфортабельный трансфер из Москвы, обеды и ужины, ночь в гостинице в центре Тулы.
По словам председатель комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной губернатор региона Алексей Дюмин уделяет особое внимание развитию туристической привлекательности области.
"Созданная туристическая инфраструктура Тульской области высоко оценивается федеральными туроператорами. Запущенный военно-патриотический маршрут знакомит с Оружейной столицей России. "Миссия выполнима" – это возможность за два дня открыть для себя Тулу, героические страницы ее истории и познакомиться с разработками тульских мастеров.Гости региона гарантированно получат высокий уровень обслуживания и незабываемые впечатления от посещения города", – приводят в пресс-службе слова Соломатиной.