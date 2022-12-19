https://ria.ru/20221219/tula-1839730528.html
Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Туле
Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Туле - РИА Новости, 19.12.2022
Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Туле
Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:25
2022-12-19T14:25
2022-12-19T14:25
тула
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."В понедельник, 19 декабря в Туле начала работу Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, на которой Российский экспортный центр совместно с региональными центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) из 82 регионов подведут предварительные итоги эффективности деятельности ЦПЭ за 2022 год", - говорится в сообщении."Несмотря на то, что уходящий год был сложным, мы не снижали показатели нацпроекта по МСП и продолжили плодотворную совместную работу, направленную на достижение поставленных результатов. В феврале-апреле мы с вами работали отчасти как служба психологической поддержки экспортеров, вместе с тем были приняты оперативные изменения в федеральное законодательство по разработке новых продуктов и мер поддержки для экспортеров, которые в том числе позволили достичь запланированных результатов", – отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.Как отмечается в релизе, в ближайшие четыре дня на конференции пройдут совместные мозговые штурмы и мастер-классы, которые помогут улучшить эффективность работы центров поддержки экспорта.
https://ria.ru/20221216/rets-1839272565.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, российский экспортный центр (рэц)
Тула, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"В понедельник, 19 декабря в Туле начала работу Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, на которой Российский экспортный центр совместно с региональными центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) из 82 регионов подведут предварительные итоги эффективности деятельности ЦПЭ за 2022 год", - говорится в сообщении.
"Несмотря на то, что уходящий год был сложным, мы не снижали показатели нацпроекта по МСП и продолжили плодотворную совместную работу, направленную на достижение поставленных результатов. В феврале-апреле мы с вами работали отчасти как служба психологической поддержки экспортеров, вместе с тем были приняты оперативные изменения в федеральное законодательство по разработке новых продуктов и мер поддержки для экспортеров, которые в том числе позволили достичь запланированных результатов", – отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.
Как отмечается в релизе, в ближайшие четыре дня на конференции пройдут совместные мозговые штурмы и мастер-классы, которые помогут улучшить эффективность работы центров поддержки экспорта.
"Представители Школы экспорта РЭЦ
познакомят участников с программами для бизнеса и новой программой повышения квалификации сотрудников ЦПЭ. Также запланировано подведение итогов работы всех центров за 11 месяцев и обсуждение плана работы на 2023 год", - добавили в РЭЦ.