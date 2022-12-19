https://ria.ru/20221219/tula-1839730528.html

Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Туле

Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Туле - РИА Новости, 19.12.2022

Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Туле

Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:25

2022-12-19T14:25

2022-12-19T14:25

тула

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."В понедельник, 19 декабря в Туле начала работу Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, на которой Российский экспортный центр совместно с региональными центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) из 82 регионов подведут предварительные итоги эффективности деятельности ЦПЭ за 2022 год", - говорится в сообщении."Несмотря на то, что уходящий год был сложным, мы не снижали показатели нацпроекта по МСП и продолжили плодотворную совместную работу, направленную на достижение поставленных результатов. В феврале-апреле мы с вами работали отчасти как служба психологической поддержки экспортеров, вместе с тем были приняты оперативные изменения в федеральное законодательство по разработке новых продуктов и мер поддержки для экспортеров, которые в том числе позволили достичь запланированных результатов", – отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.Как отмечается в релизе, в ближайшие четыре дня на конференции пройдут совместные мозговые штурмы и мастер-классы, которые помогут улучшить эффективность работы центров поддержки экспорта.

https://ria.ru/20221216/rets-1839272565.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, российский экспортный центр (рэц)