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Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек" - РИА Новости, 19.12.2022
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20221219/tula-1839670392.html
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек" - РИА Новости, 19.12.2022
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"
Одаренные дети Тульской области, а также дети участников СВО в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:16
2022-12-19T11:16
тульская область
алексей дюмин
татьяна навка
алина загитова
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ТУЛА, 19 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области, а также дети участников СВО в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы в мюзикле на льду "Аленький цветочек", приглашенные губернатором региона Алексеем Дюминым, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.От имени губернатора Алексея Дюмина ребят приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поздравила ребят с наступающим Новым годом, пожелала им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед."Представление посетили ребята со всего региона. Все они получили сладкие подарки. Ледовое шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые пройдут в театрах, филармонии, цирке, всех главных районных домах культуры. Всего такие елки смогут посетить более 32,5 тысячи детей", - сказала министр.Как отметили в пресс-службе, приглашение на елки получили дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных, малообеспеченных семей, из семей-беженцев и семей участников СВО.В мюзикле на льду "Аленький Цветочек" использованы новейшие технологии и световые 3D-эффекты. Выступления фигуристов мировой величины, сопровождающиеся яркими декорациями и масштабными видеоинсталяциями, не оставили юных зрителей равнодушными. В главных ролях - Алина Загитова и Дмитрий Соловьёв, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221216/tula-1839174647.html
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алексей дюмин, татьяна навка, алина загитова
Тульская область, Алексей Дюмин, Татьяна Навка, Алина Загитова
11:16 19.12.2022
 

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиТульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду Аленький цветочек - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области, а также дети участников СВО в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы в мюзикле на льду "Аленький цветочек", приглашенные губернатором региона Алексеем Дюминым, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
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От имени губернатора Алексея Дюмина ребят приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поздравила ребят с наступающим Новым годом, пожелала им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед.
"Представление посетили ребята со всего региона. Все они получили сладкие подарки. Ледовое шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые пройдут в театрах, филармонии, цирке, всех главных районных домах культуры. Всего такие елки смогут посетить более 32,5 тысячи детей", - сказала министр.
Как отметили в пресс-службе, приглашение на елки получили дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных, малообеспеченных семей, из семей-беженцев и семей участников СВО.
В мюзикле на льду "Аленький Цветочек" использованы новейшие технологии и световые 3D-эффекты. Выступления фигуристов мировой величины, сопровождающиеся яркими декорациями и масштабными видеоинсталяциями, не оставили юных зрителей равнодушными. В главных ролях - Алина Загитова и Дмитрий Соловьёв, добавили в ведомстве.
 
Тульская областьАлексей ДюминТатьяна НавкаАлина Загитова
 
 
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