https://ria.ru/20221219/tula-1839670392.html

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек" - РИА Новости, 19.12.2022

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Аленький цветочек"

Одаренные дети Тульской области, а также дети участников СВО в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:16

2022-12-19T11:16

2022-12-19T11:16

тульская область

алексей дюмин

татьяна навка

алина загитова

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ТУЛА, 19 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области, а также дети участников СВО в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы в мюзикле на льду "Аленький цветочек", приглашенные губернатором региона Алексеем Дюминым, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.От имени губернатора Алексея Дюмина ребят приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поздравила ребят с наступающим Новым годом, пожелала им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед."Представление посетили ребята со всего региона. Все они получили сладкие подарки. Ледовое шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые пройдут в театрах, филармонии, цирке, всех главных районных домах культуры. Всего такие елки смогут посетить более 32,5 тысячи детей", - сказала министр.Как отметили в пресс-службе, приглашение на елки получили дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных, малообеспеченных семей, из семей-беженцев и семей участников СВО.В мюзикле на льду "Аленький Цветочек" использованы новейшие технологии и световые 3D-эффекты. Выступления фигуристов мировой величины, сопровождающиеся яркими декорациями и масштабными видеоинсталяциями, не оставили юных зрителей равнодушными. В главных ролях - Алина Загитова и Дмитрий Соловьёв, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221216/tula-1839174647.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, татьяна навка, алина загитова