https://ria.ru/20221219/trevoga-1839680682.html
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины - РИА Новости, 19.12.2022
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:41
2022-12-19T11:41
2022-12-19T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сумская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах практически одновременно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_21195d3f8ed9af7db844d6e7747a5d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях