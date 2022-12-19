https://ria.ru/20221219/trevoga-1839680682.html

Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины - РИА Новости, 19.12.2022

Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:41

2022-12-19T11:41

2022-12-19T11:41

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах практически одновременно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, киев, сумская область, вооруженные силы рф