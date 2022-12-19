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Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/trevoga-1839680682.html
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины - РИА Новости, 19.12.2022
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:41
2022-12-19T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах практически одновременно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
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в мире, украина, киев, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сумская область, Вооруженные силы РФ
11:41 19.12.2022
 
Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах практически одновременно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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