https://ria.ru/20221219/tovaroborot-1839786414.html
Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии за 10 месяцев текущего года вырос на 10%, в этом году, скорее всего, будет новый рекорд - 40 миллиардов долларов, заявил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:14
2022-12-19T17:14
2022-12-19T17:41
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии за 10 месяцев текущего года вырос на 10%, в этом году, скорее всего, будет новый рекорд - 40 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш товарооборот - я хочу это подчеркнуть - еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 миллиардов долларов. Это очень хороший и значимый показатель. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года, и это тоже очень хорошо. Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в 40 миллиардов долларов торгового оборота" , - сказал Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839783538.html
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россия, белоруссия, владимир путин, экономика, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Экономика, Александр Лукашенко, В мире
17:14 19.12.2022 (обновлено: 17:41 19.12.2022)
Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
Путин: товарооборот России и Белоруссии вырос на десять процентов за десять месяцев