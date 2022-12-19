Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"
Томский губернатор Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний"
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
ТОМСК, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний", которая призвана исполнить новогодние мечты детей со всей страны, сообщает обладминистрация.
Глава региона, который также является секретарем регионального политсовета партии "Единая Россия", снял десять новогодних шаров с "Елки желаний", установленной в региональном отделении партии. На елке развешаны шары с пожеланиями детей из малообеспеченных и многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей участников специальной военной операции.
"В Новый год каждый взрослый может стать Дедом Морозом. Я решил попробовать себя в роли главного детского волшебника. Уверен, моему примеру последуют многие земляки и примут участие в доброй акции, где дети рассказывают о своих мечтах и верят в сказку", – сказал Мазур.
Губернатор призвал предпринимателей, депутатов и неравнодушных жителей региона принять посильное участие во всероссийской акции "Елка желаний", которая продлится до 28 февраля. Исполнить детские мечты можно на сайте елкажеланий.рф.
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