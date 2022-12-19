https://ria.ru/20221219/tomsk-1839633011.html

Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"

Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний" - РИА Новости, 19.12.2022

Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"

Губернатор Томской области Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний", которая призвана исполнить новогодние мечты детей со всей... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:14

2022-12-19T07:14

2022-12-19T07:14

владимир мазур

дед мороз

томская область

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837192933_0:320:2048:1472_1920x0_80_0_0_cc0c92211a3f23e8bb28f6a5c22e2eb1.jpg

ТОМСК, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний", которая призвана исполнить новогодние мечты детей со всей страны, сообщает обладминистрация. Глава региона, который также является секретарем регионального политсовета партии "Единая Россия", снял десять новогодних шаров с "Елки желаний", установленной в региональном отделении партии. На елке развешаны шары с пожеланиями детей из малообеспеченных и многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей участников специальной военной операции. "В Новый год каждый взрослый может стать Дедом Морозом. Я решил попробовать себя в роли главного детского волшебника. Уверен, моему примеру последуют многие земляки и примут участие в доброй акции, где дети рассказывают о своих мечтах и верят в сказку", – сказал Мазур. Губернатор призвал предпринимателей, депутатов и неравнодушных жителей региона принять посильное участие во всероссийской акции "Елка желаний", которая продлится до 28 февраля. Исполнить детские мечты можно на сайте елкажеланий.рф.

https://ria.ru/20221210/elka-1837737068.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир мазур, дед мороз, томская область, единая россия