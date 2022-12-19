Рейтинг@Mail.ru
Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний" - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/tomsk-1839633011.html
Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"
Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний" - РИА Новости, 19.12.2022
Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"
Губернатор Томской области Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний", которая призвана исполнить новогодние мечты детей со всей... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:14
2022-12-19T07:14
владимир мазур
дед мороз
томская область
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837192933_0:320:2048:1472_1920x0_80_0_0_cc0c92211a3f23e8bb28f6a5c22e2eb1.jpg
ТОМСК, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний", которая призвана исполнить новогодние мечты детей со всей страны, сообщает обладминистрация. Глава региона, который также является секретарем регионального политсовета партии "Единая Россия", снял десять новогодних шаров с "Елки желаний", установленной в региональном отделении партии. На елке развешаны шары с пожеланиями детей из малообеспеченных и многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей участников специальной военной операции. "В Новый год каждый взрослый может стать Дедом Морозом. Я решил попробовать себя в роли главного детского волшебника. Уверен, моему примеру последуют многие земляки и примут участие в доброй акции, где дети рассказывают о своих мечтах и верят в сказку", – сказал Мазур. Губернатор призвал предпринимателей, депутатов и неравнодушных жителей региона принять посильное участие во всероссийской акции "Елка желаний", которая продлится до 28 февраля. Исполнить детские мечты можно на сайте елкажеланий.рф.
https://ria.ru/20221210/elka-1837737068.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837192933_0:128:2048:1664_1920x0_80_0_0_45dacb16992ec33c261dd865c6d05ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мазур, дед мороз, томская область, единая россия
Владимир Мазур, Дед Мороз, Томская область, Единая Россия
07:14 19.12.2022
 
Томский губернатор дал старт в регионе акции "Елка желаний"

Томский губернатор Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний"

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур дал старт в регионе всероссийской акции "Елка желаний", которая призвана исполнить новогодние мечты детей со всей страны, сообщает обладминистрация.
Глава региона, который также является секретарем регионального политсовета партии "Единая Россия", снял десять новогодних шаров с "Елки желаний", установленной в региональном отделении партии. На елке развешаны шары с пожеланиями детей из малообеспеченных и многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей участников специальной военной операции.
"В Новый год каждый взрослый может стать Дедом Морозом. Я решил попробовать себя в роли главного детского волшебника. Уверен, моему примеру последуют многие земляки и примут участие в доброй акции, где дети рассказывают о своих мечтах и верят в сказку", – сказал Мазур.
Губернатор призвал предпринимателей, депутатов и неравнодушных жителей региона принять посильное участие во всероссийской акции "Елка желаний", которая продлится до 28 февраля. Исполнить детские мечты можно на сайте елкажеланий.рф.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 15:27
Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя
 
Владимир МазурДед МорозТомская областьЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала