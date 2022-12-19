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Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники - РИА Новости, 19.12.2022
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Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники
РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:21
2022-12-19T21:21
владимир путин
россия
белоруссия
в мире
вооружения
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Путин ранее сообщил, что РФ и Белоруссия договорились "и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран". "Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, белоруссия, в мире, вооружения
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире, Вооружения
21:21 19.12.2022
 
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники

Путин: Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент России Владимир Путин.
Путин ранее сообщил, что РФ и Белоруссия договорились "и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран".
"Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - отметил Путин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:06
Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники
 
Владимир ПутинРоссияБелоруссияВ миреВооружения
 
 
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