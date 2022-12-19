https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839855257.html
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники
РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:21
2022-12-19T21:21
2022-12-19T21:21
владимир путин
россия
белоруссия
в мире
вооружения
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Путин ранее сообщил, что РФ и Белоруссия договорились "и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран". "Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, белоруссия, в мире, вооружения
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире, Вооружения
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники
Путин: Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники