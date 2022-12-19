https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839828865.html

Пожарно-спасательный гарнизон Татарстана получил более 20 единиц техники

Пожарно-спасательный гарнизон Татарстана получил более 20 единиц техники - РИА Новости, 19.12.2022

Пожарно-спасательный гарнизон Татарстана получил более 20 единиц техники

Глава МЧС России Александр Куренков и президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник передали пожарно-спасательному гарнизону республики более 20 единиц... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:07

2022-12-19T19:07

2022-12-19T19:07

республика татарстан

александр куренков (мчс)

рустам минниханов

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник передали пожарно-спасательному гарнизону республики более 20 единиц техники, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "Глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочей поездкой в Казани. Министр совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым передал пожарно-спасательному гарнизону более 20 единиц техники", - говорится в сообщении. В числе новой техники 10 специальных машин для нужд подразделений МЧС России и 14 мобильных постов пожаротушения для добровольных пожарных команд, созданных в этом году в сельских поселениях. Парк пополнили пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗ и УРАЛ, аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция, рукавный автомобиль и другая необходимая техника различного назначения. "Благодаря поддержке главы республики пожарно-спасательные подразделения планомерно оснащаются современной техникой и оборудованием. За последние два года на вооружение встали 32 специальные машины, а также проведен капитальный ремонт еще 27. Только обладая передовыми образцами и профессиональным личным составом, возможно эффективно выполнять возложенные на спасательное ведомство задачи", - сказал Куренков. Минниханов отметил, что от оперативности, эффективности и слаженности действий сотрудников МЧС зависит безопасность людей, и выразил убежденность в том, что врученная техника позволит значительно облегчить нелегкий труд представителей пожарных и спасательных служб. Всего в татарстанский территориальный пожарно-спасательный гарнизон входят более 120 подразделений федеральной противопожарной службы и более 100 отдельных постов республиканской пожарной охраны. В них несут службу свыше 6 тысяч человек. Ежесуточно на боевое дежурство заступают более 2,1 тысячи человек личного состава и 550 единиц техники. Ежегодно боевые расчеты региона совершают около 20 тысяч выездов, спасают более 2 тысяч человек и оказывают помощь более чем 10 тысячам человек.

https://ria.ru/20221216/tatarstan-1839099439.html

https://ria.ru/20221208/aeroport-1837302509.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр куренков (мчс), рустам минниханов, россия, казань, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)