https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html

Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить

Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить - РИА Новости, 19.12.2022

Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить

В декабре и январе в театрах аншлаги — билеты на громкие спектакли уже почти раскупили. В афишах — не только новогодние елки и классический "Щелкунчик". На... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:00

2022-12-19T08:00

2022-12-19T08:05

марина брусникина

евгений миронов

малый театр

театр наций

театр на малой бронной

культура

современник (театр)

юрий башмет

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре и январе в театрах аншлаги — билеты на громкие спектакли уже почти раскупили. В афишах — не только новогодние елки и классический "Щелкунчик". На подмостках — пьеса-обманка, американская классика, полудетективная история злачного места и социально-психологическая драма. О том, на какие спектакли обязательно стоит сходить, — в материале РИА Новости.Старая добрая американская классика в Театре нацийЗдесь ставят легендарную "Кто боится Вирджинии Вулф?" по пьесе мастера абсурдистской драматургии Эдварда Олби.Всего четыре персонажа — профессор истории Джордж, его жена Марта и молодая супружеская пара Ник и Хани. Марта после университетской вечеринки приглашает новых знакомых домой и устраивает им жестокую психологическую манипуляцию.Чтобы разобраться в героях, Чащин общался с психологами, которые определили: у Марты — истерическое расстройство личности, у Ника — нарциссическое, у Джорджа — параноидный тип характера, у Хани — психический инфантилизм.В ролях — Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова, Александр Новин.Премьерный блок постановок намечен на 10, 11, 15 января.Сказка с хорошим концом в Театре на Малой БроннойВ спектакле "Без вины виноватые" по одноименной пьесе Александра Островского смешались комедия, социально-психологическая драма, мелодрама. История о непростой судьбе сильной женщины. Потеряв ребенка, пережив предательство, она сумела вновь найти себя и многого достигнуть в профессии. В центре внимания — внутренний мир героини.В постановке заняты Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Дмитрий Гурьянов.Премьера состоится 20, 21 декабря.Зима в МХТ"Полярная болезнь" по пьесе Марии Малухиной — о челночницах Татьяне, Вале, Любе, которые едут торговать в отдаленные деревни на Севере. Это своеобразная "обманка": пьеса совсем не бытовая, ведь кроме людей в ней действуют и духи Севера, хозяева тех мест.Это еще и история о женской силе, которая все преодолевает. В пьесе светлый финал.В постановке заняты Ольга Литвинова, Дарья Юрская, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова, Алена Хованская, Алексей Варущенко, Валерий Трошин.Постановки намечены на 23 декабря, 9 января.История злачного места в Малом театреК юбилею Островского здесь подготовили "На бойком месте" — пьесу, основанную на реальных событиях и личных наблюдениях автора.Полудетективная история злачного места — трактира в русской лесной глуши — с элементами лирики и своеобразного оптимизма.В Малом эту вещь уже ставили с участием легендарной Веры Пашенной.В новой версии режиссер Андрей Цисарук, соблюдая традиции театра, погружает зрителей в давние времена. Но дает почувствовать актуальность событий и ситуаций. Спектакль покажут 23 декабря, 21 января.Ван Гог в филармонии Санкт-ПетербургаВ Большом зале Петербургской филармонии Юрий Башмет, Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" представят спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" режиссера Марины Брусникиной.Это история о знаменитом художнике, рассказанная в письмах и музыке. Прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Густава Малера, Людвига ван Бетховена.Проект стал частью программы XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств".Премьера намечена на 23 декабря.Андерсен в "Современнике"Театр впервые за долгое покажет спектакль для детей и взрослых — "Огниво" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.Главное для режиссера Артема Кузина в этой постановке — требование быть честным. С миром, другими, самим собой.В спектакле заняты: Даниил Попов, Константин Мирошников, Анастасия Кутявина, Варвара Феофанова, Николай Клямчук, Сергей Шадрин и другие.В декабре "Огниво" планируют показывать каждый день с 25-го по 31-е.Новый "Щелкунчик" в МАМТВ этом году "Щелкунчику" Петра Чайковского исполняется 130 лет. К юбилею Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет новую версию в хореографии Юрия Посохова.Он обращается к тексту "Щелкунчика и Мышиного короля" Гофмана и возвращает на сцену героев, исключенных из канонических либретто. Главной становится тема первой любви и история превращения главной героини из девочки в девушку.Художник Полина Бахтина называет эту свою работу "фокусами".Премьерные показы пройдут 25, 26 и 27 ноября.Зверский детектив в РАМТВпервые в театре — пьеса Анны Старобинец. Режиссер Ирина Васильева, сохраняя детективную интригу для юных зрителей, делает акцент на "делах семейных" и поднимает совсем не детские вопросы.Герои в Дальнем лесу пьют "мухито" в баре "Сучок", смотрят хвостбол по корневизору, выкладывают модные селфи в квакаунт. Но однажды кто-то нарушает закон о вегетарианстве. Следствие ведут Барсук и Барсукот.Спектакль покажут 23 декабря.

https://ria.ru/20221216/kino-1838636272.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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