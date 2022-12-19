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Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить - РИА Новости, 19.12.2022
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Культура
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Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить
Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить - РИА Новости, 19.12.2022
Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить
В декабре и январе в театрах аншлаги — билеты на громкие спектакли уже почти раскупили. В афишах — не только новогодние елки и классический "Щелкунчик". На... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:00
2022-12-19T08:05
марина брусникина
евгений миронов
малый театр
театр наций
театр на малой бронной
культура
современник (театр)
юрий башмет
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре и январе в театрах аншлаги — билеты на громкие спектакли уже почти раскупили. В афишах — не только новогодние елки и классический "Щелкунчик". На подмостках — пьеса-обманка, американская классика, полудетективная история злачного места и социально-психологическая драма. О том, на какие спектакли обязательно стоит сходить, — в материале РИА Новости.Старая добрая американская классика в Театре нацийЗдесь ставят легендарную "Кто боится Вирджинии Вулф?" по пьесе мастера абсурдистской драматургии Эдварда Олби.Всего четыре персонажа — профессор истории Джордж, его жена Марта и молодая супружеская пара Ник и Хани. Марта после университетской вечеринки приглашает новых знакомых домой и устраивает им жестокую психологическую манипуляцию.Чтобы разобраться в героях, Чащин общался с психологами, которые определили: у Марты — истерическое расстройство личности, у Ника — нарциссическое, у Джорджа — параноидный тип характера, у Хани — психический инфантилизм.В ролях — Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова, Александр Новин.Премьерный блок постановок намечен на 10, 11, 15 января.Сказка с хорошим концом в Театре на Малой БроннойВ спектакле "Без вины виноватые" по одноименной пьесе Александра Островского смешались комедия, социально-психологическая драма, мелодрама. История о непростой судьбе сильной женщины. Потеряв ребенка, пережив предательство, она сумела вновь найти себя и многого достигнуть в профессии. В центре внимания — внутренний мир героини.В постановке заняты Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Дмитрий Гурьянов.Премьера состоится 20, 21 декабря.Зима в МХТ"Полярная болезнь" по пьесе Марии Малухиной — о челночницах Татьяне, Вале, Любе, которые едут торговать в отдаленные деревни на Севере. Это своеобразная "обманка": пьеса совсем не бытовая, ведь кроме людей в ней действуют и духи Севера, хозяева тех мест.Это еще и история о женской силе, которая все преодолевает. В пьесе светлый финал.В постановке заняты Ольга Литвинова, Дарья Юрская, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова, Алена Хованская, Алексей Варущенко, Валерий Трошин.Постановки намечены на 23 декабря, 9 января.История злачного места в Малом театреК юбилею Островского здесь подготовили "На бойком месте" — пьесу, основанную на реальных событиях и личных наблюдениях автора.Полудетективная история злачного места — трактира в русской лесной глуши — с элементами лирики и своеобразного оптимизма.В Малом эту вещь уже ставили с участием легендарной Веры Пашенной.В новой версии режиссер Андрей Цисарук, соблюдая традиции театра, погружает зрителей в давние времена. Но дает почувствовать актуальность событий и ситуаций. Спектакль покажут 23 декабря, 21 января.Ван Гог в филармонии Санкт-ПетербургаВ Большом зале Петербургской филармонии Юрий Башмет, Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" представят спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" режиссера Марины Брусникиной.Это история о знаменитом художнике, рассказанная в письмах и музыке. Прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Густава Малера, Людвига ван Бетховена.Проект стал частью программы XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств".Премьера намечена на 23 декабря.Андерсен в "Современнике"Театр впервые за долгое покажет спектакль для детей и взрослых — "Огниво" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.Главное для режиссера Артема Кузина в этой постановке — требование быть честным. С миром, другими, самим собой.В спектакле заняты: Даниил Попов, Константин Мирошников, Анастасия Кутявина, Варвара Феофанова, Николай Клямчук, Сергей Шадрин и другие.В декабре "Огниво" планируют показывать каждый день с 25-го по 31-е.Новый "Щелкунчик" в МАМТВ этом году "Щелкунчику" Петра Чайковского исполняется 130 лет. К юбилею Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет новую версию в хореографии Юрия Посохова.Он обращается к тексту "Щелкунчика и Мышиного короля" Гофмана и возвращает на сцену героев, исключенных из канонических либретто. Главной становится тема первой любви и история превращения главной героини из девочки в девушку.Художник Полина Бахтина называет эту свою работу "фокусами".Премьерные показы пройдут 25, 26 и 27 ноября.Зверский детектив в РАМТВпервые в театре — пьеса Анны Старобинец. Режиссер Ирина Васильева, сохраняя детективную интригу для юных зрителей, делает акцент на "делах семейных" и поднимает совсем не детские вопросы.Герои в Дальнем лесу пьют "мухито" в баре "Сучок", смотрят хвостбол по корневизору, выкладывают модные селфи в квакаунт. Но однажды кто-то нарушает закон о вегетарианстве. Следствие ведут Барсук и Барсукот.Спектакль покажут 23 декабря.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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марина брусникина, евгений миронов, малый театр, театр наций, театр на малой бронной, современник (театр), юрий башмет, юрий посохов (хореограф), знаменитости, театр, куда сходить , что посмотреть , звезды
Марина Брусникина, Евгений Миронов, Малый театр, Театр наций, Театр на Малой Бронной, Культура, Современник (театр), Юрий Башмет, Юрий Посохов (хореограф), Знаменитости, Театр, куда сходить , что посмотреть , звезды
08:00 19.12.2022 (обновлено: 08:05 19.12.2022)
 

Новогодний театральный бум в России: какие спектакли нельзя пропустить

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре Наций
Сцена из спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре и январе в театрах аншлаги — билеты на громкие спектакли уже почти раскупили. В афишах — не только новогодние елки и классический "Щелкунчик". На подмостках — пьеса-обманка, американская классика, полудетективная история злачного места и социально-психологическая драма. О том, на какие спектакли обязательно стоит сходить, — в материале РИА Новости.

Старая добрая американская классика в Театре наций

Здесь ставят легендарную "Кто боится Вирджинии Вулф?" по пьесе мастера абсурдистской драматургии Эдварда Олби.
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяРепетиция спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций
Репетиция спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Репетиция спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций
Всего четыре персонажа — профессор истории Джордж, его жена Марта и молодая супружеская пара Ник и Хани. Марта после университетской вечеринки приглашает новых знакомых домой и устраивает им жестокую психологическую манипуляцию.
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Момент из спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

Сцена из спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций
1 из 4

Момент из спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Репетиция спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

Репетиция спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций
2 из 4

Репетиция спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Фрагмент спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

Сцена из спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций
3 из 4

Фрагмент спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

Сцена из спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций
4 из 4

Спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
1 из 4

Момент из спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
2 из 4

Репетиция спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
3 из 4

Фрагмент спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
4 из 4

Спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

"Это одна из самых сложных пьес, которые я ставил, — признается режиссер Данил Чащин. — Игры и забавы, заявленные в начале, превращаются в демонический ритуал, который вскрывает комплексы, обиды, страхи и тайные желания героев. Можно сказать, что наш спектакль — о тех, кто боится реальности, и о том, где проходят границы дозволенного".

Чтобы разобраться в героях, Чащин общался с психологами, которые определили: у Марты — истерическое расстройство личности, у Ника — нарциссическое, у Джорджа — параноидный тип характера, у Хани — психический инфантилизм.
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций
Сцена из спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в Театре наций
В ролях — Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова, Александр Новин.
Премьерный блок постановок намечен на 10, 11, 15 января.

Сказка с хорошим концом в Театре на Малой Бронной

В спектакле "Без вины виноватые" по одноименной пьесе Александра Островского смешались комедия, социально-психологическая драма, мелодрама. История о непростой судьбе сильной женщины. Потеряв ребенка, пережив предательство, она сумела вновь найти себя и многого достигнуть в профессии. В центре внимания — внутренний мир героини.
© Пресс-служба Театра на Малой БроннойРепетиция спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной
Репетиция спектакля Без вины виноватые в Театре на Малой Бронной
© Пресс-служба Театра на Малой Бронной
Репетиция спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной

"Каждый раз, работая над текстами Островского, я получаю невероятное удовольствие, — признается режиссер Роман Самгин. — В этих пьесах — парадоксальная жизнь, ее принятие, русский хаос, космос и специфическая русская хтонь. А "Без вины виноватые" — особенная. Удивительно человечная сказка с хорошим концом в наше не особо человечное время".

В постановке заняты Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Дмитрий Гурьянов.
© Пресс-служба Театра на Малой БроннойРепетиция спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной
Репетиция спектакля Без вины виноватые в Театре на Малой Бронной
1 из 2
Репетиция спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной
© Пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Пресс-служба Театра на Малой Бронной

На репетиции спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной

Репетиция спектакля Без вины виноватые в Театре на Малой Бронной
2 из 2

На репетиции спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной

© Пресс-служба Театра на Малой Бронной
1 из 2
Репетиция спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной
© Пресс-служба Театра на Малой Бронной
2 из 2

На репетиции спектакля "Без вины виноватые" в Театре на Малой Бронной

© Пресс-служба Театра на Малой Бронной
Премьера состоится 20, 21 декабря.

Зима в МХТ

"Полярная болезнь" по пьесе Марии Малухиной — о челночницах Татьяне, Вале, Любе, которые едут торговать в отдаленные деревни на Севере. Это своеобразная "обманка": пьеса совсем не бытовая, ведь кроме людей в ней действуют и духи Севера, хозяева тех мест.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкСпектакль "Полярная болезнь" в МХТ имени А. П. Чехова
Спектакль Полярная болезнь в МХТ им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Спектакль "Полярная болезнь" в МХТ имени А. П. Чехова

"Здесь живые характеры, точно прописанные, узнаваемые персонажи — это хорошо придуманная драматическая история, — отмечает режиссер Марина Брусникина. — Есть что играть актрисам. Вроде бы сюжет разворачивается в девяностые годы и Мария пишет про челночниц. Но на самом деле "Полярная болезнь" — про то, что происходит с нами сегодня, про резкий слом реальности, когда люди пребывают в растерянности: а что же будет дальше?"

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Юлия Чебакова в роли Вали в сцене из спектакля "Полярная болезнь" в МХТ

Актриса Юлия Чебакова в роли Вали в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной Полярная болезнь по пьесе Марии Малухиной на сцене МХТ имени А. П. Чехова в Москве
1 из 3

Юлия Чебакова в роли Вали в сцене из спектакля "Полярная болезнь" в МХТ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Алексей Варущенко и Алена Хованская в образе духов Севера в сцене из спектакля МХТ

ктер Алексей Варущенко в образе духа и Актриса Алена Хованская в образе духа в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной Полярная болезнь
2 из 3

Алексей Варущенко и Алена Хованская в образе духов Севера в сцене из спектакля МХТ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля "Полярная болезнь"

Актриса Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной Полярная болезнь
3 из 3

Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля "Полярная болезнь"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 3

Юлия Чебакова в роли Вали в сцене из спектакля "Полярная болезнь" в МХТ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Алексей Варущенко и Алена Хованская в образе духов Севера в сцене из спектакля МХТ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля "Полярная болезнь"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Это еще и история о женской силе, которая все преодолевает. В пьесе светлый финал.
В постановке заняты Ольга Литвинова, Дарья Юрская, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова, Алена Хованская, Алексей Варущенко, Валерий Трошин.
Постановки намечены на 23 декабря, 9 января.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной "Полярная болезнь"
Актриса Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной Полярная болезнь - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Актриса Ольга Литвинова в роли Татьяны в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной "Полярная болезнь"

История злачного места в Малом театре

К юбилею Островского здесь подготовили "На бойком месте" — пьесу, основанную на реальных событиях и личных наблюдениях автора.
Полудетективная история злачного места — трактира в русской лесной глуши — с элементами лирики и своеобразного оптимизма.
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений ЛюлюкинСцена из спектакля "На бойком месте" в Малом театре
Сцена из спектакля На бойком месте в Малом театре - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
Сцена из спектакля "На бойком месте" в Малом театре
В Малом эту вещь уже ставили с участием легендарной Веры Пашенной.
В новой версии режиссер Андрей Цисарук, соблюдая традиции театра, погружает зрителей в давние времена. Но дает почувствовать актуальность событий и ситуаций.
Спектакль покажут 23 декабря, 21 января.
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений ЛюлюкинСцена из спектакля "На бойком месте" в Малом театре
Сцена из спектакля На бойком месте в Малом театре
1 из 3
Сцена из спектакля "На бойком месте" в Малом театре
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин

Фрагмент спектакля "На бойком месте" в Малом театре

Сцена из спектакля На бойком месте в Малом театре
2 из 3

Фрагмент спектакля "На бойком месте" в Малом театре

© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин

Момент из спектакля "На бойком месте" в Малом театре

Сцена из спектакля На бойком месте в Малом театре
3 из 3

Момент из спектакля "На бойком месте" в Малом театре

© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
1 из 3
Сцена из спектакля "На бойком месте" в Малом театре
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
2 из 3

Фрагмент спектакля "На бойком месте" в Малом театре

© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
3 из 3

Момент из спектакля "На бойком месте" в Малом театре

© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин

Ван Гог в филармонии Санкт-Петербурга

В Большом зале Петербургской филармонии Юрий Башмет, Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" представят спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" режиссера Марины Брусникиной.

"Письма к брату Тео — это потрясающий, ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц, — цитируют в театре Миронова. — Это диалог не только с адресатом писем, но также и с самим собой, с Богом, с миром".

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкАртистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Это история о знаменитом художнике, рассказанная в письмах и музыке. Прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Густава Малера, Людвига ван Бетховена.
Проект стал частью программы XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств".
Премьера намечена на 23 декабря.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в Театре наций в Москве
Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в Театре Наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в Театре наций в Москве

Андерсен в "Современнике"

Театр впервые за долгое покажет спектакль для детей и взрослых — "Огниво" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.
Главное для режиссера Артема Кузина в этой постановке — требование быть честным. С миром, другими, самим собой.
© Фото : Пресс-служба театра "Современник" Репетиция спектакля "Огниво" в театре "Современник"
Репетиция спектакля Огниво в театре Современник - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба театра "Современник"
Репетиция спектакля "Огниво" в театре "Современник"
В спектакле заняты: Даниил Попов, Константин Мирошников, Анастасия Кутявина, Варвара Феофанова, Николай Клямчук, Сергей Шадрин и другие.
В декабре "Огниво" планируют показывать каждый день с 25-го по 31-е.
© Фото : Пресс-служба театра "Современник" Репетиция спектакля "Огниво" в театре "Современник"
Репетиция спектакля Огниво в театре Современник - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба театра "Современник"
Репетиция спектакля "Огниво" в театре "Современник"

Новый "Щелкунчик" в МАМТ

В этом году "Щелкунчику" Петра Чайковского исполняется 130 лет. К юбилею Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет новую версию в хореографии Юрия Посохова.
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина ЖитковаСцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Сцена из спектакля Щелкунчик в театре Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
Сцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Он обращается к тексту "Щелкунчика и Мышиного короля" Гофмана и возвращает на сцену героев, исключенных из канонических либретто. Главной становится тема первой любви и история превращения главной героини из девочки в девушку.
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина ЖитковаСцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Сцена из спектакля Щелкунчик в театре Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
Сцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

"Спектакль получился очень большой, танцев много, — говорит Посохов. — Я не ставлю классический балет с пантомимой: для меня танец — живой язык. Артистам пришлось отказаться от шаблонов, столкнуться с непривычной музыкальностью и новыми переходами".

Художник Полина Бахтина называет эту свою работу "фокусами".
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова

"Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Сцена из спектакля Щелкунчик в театре Станиславского и Немировича-Данченко
1 из 3

"Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова

Сцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Сцена из спектакля Щелкунчик в театре Станиславского и Немировича-Данченко
2 из 3

Сцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова

Фрагмент спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Сцена из спектакля Щелкунчик в театре Станиславского и Немировича-Данченко
3 из 3

Фрагмент спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
1 из 3

"Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
2 из 3

Сцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
3 из 3

Фрагмент спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова

"Их задача — погрузить зрителей в состояние ребенка, счастья и заставить поверить, что все возможно", — отмечает она.

Премьерные показы пройдут 25, 26 и 27 ноября.
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина ЖитковаСцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Сцена из спектакля Щелкунчик в театре Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба театра Станиславского и Немировича-Данченко/Карина Житкова
Сцена из спектакля "Щелкунчик" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Зверский детектив в РАМТ

Впервые в театре — пьеса Анны Старобинец. Режиссер Ирина Васильева, сохраняя детективную интригу для юных зрителей, делает акцент на "делах семейных" и поднимает совсем не детские вопросы.
© Фото : Пресс-служба РАМТСцена из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ
Сцена из спектакля Зверский детектив в РАМТ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-служба РАМТ
Сцена из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ
Герои в Дальнем лесу пьют "мухито" в баре "Сучок", смотрят хвостбол по корневизору, выкладывают модные селфи в квакаунт. Но однажды кто-то нарушает закон о вегетарианстве. Следствие ведут Барсук и Барсукот.
© Фото : Пресс-служба РАМТСцена из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ
Сцена из спектакля Зверский детектив в РАМТ
1 из 3
Сцена из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ
© Фото : Пресс-служба РАМТ
© Фото : Пресс-служба РАМТ

Фрагмент спектакля "Зверский детектив" в РАМТ

Сцена из спектакля Зверский детектив в РАМТ
2 из 3

Фрагмент спектакля "Зверский детектив" в РАМТ

© Фото : Пресс-служба РАМТ
© Фото : Пресс-служба РАМТ

Момент из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ

Сцена из спектакля Зверский детектив в РАМТ
3 из 3

Момент из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ

© Фото : Пресс-служба РАМТ
1 из 3
Сцена из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ
© Фото : Пресс-служба РАМТ
2 из 3

Фрагмент спектакля "Зверский детектив" в РАМТ

© Фото : Пресс-служба РАМТ
3 из 3

Момент из спектакля "Зверский детектив" в РАМТ

© Фото : Пресс-служба РАМТ

"Дальний лес — не просто место действия: это семья, в которой происходит предательство, — говорит Васильева. — Для нас важно не сводить историю к примиряющему финалу "для детишек", а прояснить важные взрослые смыслы. Как, однажды потеряв внимание и доверие семьи, не остаться одному навсегда?"

Спектакль покажут 23 декабря.
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