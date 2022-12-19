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Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки
Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:52
2022-12-19T11:52
экономика
сергей гаврилов
владимир путин
россия
турция
украина
зерновая сделка
госдума рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется. Суть поправки заключается "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН", пояснял в начале декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. До подписания закона действовал запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. Поправка делает исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках экспорта зерна и удобрений, пояснял Гаврилов. По его словам, поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и снижает угрозу голода для стран третьего мира.
https://ria.ru/20221216/zerno-1839321890.html
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экономика, сергей гаврилов, владимир путин, россия, турция, украина, зерновая сделка, госдума рф, оон
Экономика, Сергей Гаврилов, Владимир Путин, Россия, Турция, Украина, зерновая сделка, Госдума РФ, ООН
11:52 19.12.2022
 
Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки

Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку экспортеров зерновой сделки

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 22:44
Замглавы МИД заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку
Суть поправки заключается "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН", пояснял в начале декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
До подписания закона действовал запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. Поправка делает исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках экспорта зерна и удобрений, пояснял Гаврилов.
По его словам, поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и снижает угрозу голода для стран третьего мира.
Президент США Джо Байден выступает на саммите лидеров США и Африки - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 01:32
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ЭкономикаСергей ГавриловВладимир ПутинРоссияТурцияУкраиназерновая сделкаГосдума РФООН
 
 
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