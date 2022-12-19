Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки
Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку экспортеров зерновой сделки
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.
Суть поправки заключается "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН", пояснял в начале декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
До подписания закона действовал запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. Поправка делает исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках экспорта зерна и удобрений, пояснял Гаврилов.
По его словам, поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и снижает угрозу голода для стран третьего мира.
16 декабря, 01:32Байден заявил, что поддерживает продление зерновой сделки