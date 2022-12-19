https://ria.ru/20221219/strakhovka-1839685973.html

Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки

Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:52

2022-12-19T11:52

2022-12-19T11:52

экономика

сергей гаврилов

владимир путин

россия

турция

украина

зерновая сделка

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется. Суть поправки заключается "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН", пояснял в начале декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. До подписания закона действовал запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. Поправка делает исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках экспорта зерна и удобрений, пояснял Гаврилов. По его словам, поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и снижает угрозу голода для стран третьего мира.

https://ria.ru/20221216/zerno-1839321890.html

https://ria.ru/20221216/zerno-1839036401.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей гаврилов, владимир путин, россия, турция, украина, зерновая сделка, госдума рф, оон