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Володин предложил подумать о выделении средств на сохранение мемориалов
Володин предложил подумать о выделении средств на сохранение мемориалов - РИА Новости, 19.12.2022
Володин предложил подумать о выделении средств на сохранение мемориалов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о бережном отношении к исторической памяти и воинским захоронениям в рамках бюджета Союзного... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:01
2022-12-19T13:01
2022-12-19T13:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о бережном отношении к исторической памяти и воинским захоронениям в рамках бюджета Союзного государства. "Давайте в рамках бюджета Союзного государства возьмем и проработаем вопросы, связанные с бережным отношением к воинским захоронениям, мемориалам. Они все требуют ухода, ремонта", - сказал Володин в ходе 63-й сессии Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. По словам Володина, историческую память необходимо сохранять и укреплять. "У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять и бережно к нему относиться - историческая память. Есть вопросы, которыми надо заниматься в этой части. Общая история требует того, чтобы к ней бережно относились", — добавил он. В понедельник в Госдуме проходит 63-я сессия Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии.
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РИА Новости
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россия, белоруссия, вячеслав володин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о бережном отношении к исторической памяти и воинским захоронениям в рамках бюджета Союзного государства.
"Давайте в рамках бюджета Союзного государства возьмем и проработаем вопросы, связанные с бережным отношением к воинским захоронениям, мемориалам. Они все требуют ухода, ремонта", - сказал Володин в ходе 63-й сессии Парламентского собрания Союзного государства России
и Белоруссии
.
По словам Володина, историческую память необходимо сохранять и укреплять.
"У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять и бережно к нему относиться - историческая память. Есть вопросы, которыми надо заниматься в этой части. Общая история требует того, чтобы к ней бережно относились", — добавил он.
В понедельник в Госдуме проходит 63-я сессия Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии.