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Володин предложил подумать о выделении средств на сохранение мемориалов

Володин предложил подумать о выделении средств на сохранение мемориалов - РИА Новости, 19.12.2022

Володин предложил подумать о выделении средств на сохранение мемориалов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о бережном отношении к исторической памяти и воинским захоронениям в рамках бюджета Союзного... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:01

2022-12-19T13:01

2022-12-19T13:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

вячеслав володин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о бережном отношении к исторической памяти и воинским захоронениям в рамках бюджета Союзного государства. "Давайте в рамках бюджета Союзного государства возьмем и проработаем вопросы, связанные с бережным отношением к воинским захоронениям, мемориалам. Они все требуют ухода, ремонта", - сказал Володин в ходе 63-й сессии Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. По словам Володина, историческую память необходимо сохранять и укреплять. "У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять и бережно к нему относиться - историческая память. Есть вопросы, которыми надо заниматься в этой части. Общая история требует того, чтобы к ней бережно относились", — добавил он. В понедельник в Госдуме проходит 63-я сессия Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии.

https://ria.ru/20221214/shos-1838506152.html

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, вячеслав володин