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В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ - РИА Новости, 19.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221219/spirov-1839718614.html
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ - РИА Новости, 19.12.2022
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ
В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:49
2022-12-19T13:49
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Филиал создан по поручению губернатора региона Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Обслуживание заявителей осуществляется в трех окнах приема и выдачи документов", - отметили в пресс-службе.Спировский филиал работает с 2015 года и обслуживает до 1 тысячи обращений в месяц. Ранее он располагался в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к МФЦ. Сейчас филиал перенесен в модульное здание, где созданы зоны ожидания и информирования, помещения бэк-офиса, детский уголок. По поручению главы региона филиал также оборудован роутером, обеспечившим доступом в интернет на прилегающих общественных пространствах.В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
13:49 19.12.2022
 

В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Филиал создан по поручению губернатора региона Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Обслуживание заявителей осуществляется в трех окнах приема и выдачи документов", - отметили в пресс-службе.
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14 декабря, 16:04Тверская область
В Бологое Тверской области после капремонта открыто здание школы
Спировский филиал работает с 2015 года и обслуживает до 1 тысячи обращений в месяц. Ранее он располагался в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к МФЦ. Сейчас филиал перенесен в модульное здание, где созданы зоны ожидания и информирования, помещения бэк-офиса, детский уголок. По поручению главы региона филиал также оборудован роутером, обеспечившим доступом в интернет на прилегающих общественных пространствах.
В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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