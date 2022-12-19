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В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ - РИА Новости, 19.12.2022
В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ
В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:49
2022-12-19T13:49
2022-12-19T13:49
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Филиал создан по поручению губернатора региона Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Обслуживание заявителей осуществляется в трех окнах приема и выдачи документов", - отметили в пресс-службе.Спировский филиал работает с 2015 года и обслуживает до 1 тысячи обращений в месяц. Ранее он располагался в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к МФЦ. Сейчас филиал перенесен в модульное здание, где созданы зоны ожидания и информирования, помещения бэк-офиса, детский уголок. По поручению главы региона филиал также оборудован роутером, обеспечившим доступом в интернет на прилегающих общественных пространствах.В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Филиал создан по поручению губернатора региона Игоря Рудени
в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Обслуживание заявителей осуществляется в трех окнах приема и выдачи документов", - отметили в пресс-службе.
Спировский филиал работает с 2015 года и обслуживает до 1 тысячи обращений в месяц. Ранее он располагался в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к МФЦ. Сейчас филиал перенесен в модульное здание, где созданы зоны ожидания и информирования, помещения бэк-офиса, детский уголок. По поручению главы региона филиал также оборудован роутером, обеспечившим доступом в интернет на прилегающих общественных пространствах.
В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.