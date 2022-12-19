https://ria.ru/20221219/spirov-1839718614.html

В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ

В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ - РИА Новости, 19.12.2022

В Спирове Тверской области открыт новый филиал МФЦ

В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:49

2022-12-19T13:49

2022-12-19T13:49

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. В райцентре Спирово Тверской области в понедельник начал работу новый филиал МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Филиал создан по поручению губернатора региона Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Обслуживание заявителей осуществляется в трех окнах приема и выдачи документов", - отметили в пресс-службе.Спировский филиал работает с 2015 года и обслуживает до 1 тысячи обращений в месяц. Ранее он располагался в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к МФЦ. Сейчас филиал перенесен в модульное здание, где созданы зоны ожидания и информирования, помещения бэк-офиса, детский уголок. По поручению главы региона филиал также оборудован роутером, обеспечившим доступом в интернет на прилегающих общественных пространствах.В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20221214/bologoe-1838632702.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя