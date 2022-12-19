https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839871807.html

Спецоперация, 19 декабря: Путин обсудил с Лукашенко Украину

Спецоперация, 19 декабря: Путин обсудил с Лукашенко Украину - РИА Новости, 19.12.2022

Спецоперация, 19 декабря: Путин обсудил с Лукашенко Украину

ВС РФ в понедельник на южно-донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам украинских вооруженных сил, а также уничтожили две диверсионные... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:20

2022-12-19T23:20

2022-12-19T23:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

александр лукашенко

россия

минск

сергей лавров

украина

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВС РФ в понедельник на южно-донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам украинских вооруженных сил, а также уничтожили две диверсионные группы в районе Никольского в ДНР, сообщили в Минобороны России. Президент РФ Владимир Путин совершил визит в Минск, где встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, стороны обсудили военно-техническое сотрудничество и координацию во внешней политике. Ход операции Вооруженные Силы РФ на южно-донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил, а также уничтожили две диверсионные группы в районе Никольского в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России. ВС РФ также заняли выгодные рубежи и артиллерийским огнем сорвали украинскую попытку провести разведку боем в районе пяти населенных пунктов в ДНР, добавили в ведомстве. На купянском и красно-лиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными около 90 человек. В Минобороны уточнили, что на красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям Украины, сосредоточенным в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Кроме того, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM были сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Также российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Путин в Минске встретился с Лукашенко Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Минск встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и обсудил военно-техническое сотрудничество и ситуацию в мире - переговоры продлились больше двух часов. Лукашенко по итогам переговоров заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии были поставлены система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер", которые ранее передала РФ. Путин заявил, что РФ и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники, а также продолжать практику совместных военных учений. Присутствовавший на встрече в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров также провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником, обсудил с ним украинский кризис. На пресс-конференции Лавров заявил, что происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию". Тем временем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, предоставленные Германией, будут развернуты в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной.

https://ria.ru/20221219/resheniya-1839843474.html

https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834911275.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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