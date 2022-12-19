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Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839756768.html
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
калужская область
владислав шапша
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное правительство. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша напомнил о задаче, поставленной президентом страны, по организации реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции. Министр здравоохранения области Константин Пахоменко рассказал, что медицинская реабилитация участников спецоперации в Калужской области проводится в четырех медицинских организациях, общий коечный фонд которых составляет 145 коек. Помощь оказывается амбулаторно, стационарно и полустационарно. Круглосуточно функционирует телефон доверия, на котором ведут консультации медицинские психологи и врачи психиатры, в том числе по вопросам, связанным с постравматическими стрессовыми расстройствами. Ведётся межведомственное взаимодействие в организации данной работы. По словам областного министра, правительством региона совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется программа по изготовлению индивидуальных средств реабилитации, в том числе биомеханических эндопротезов. До настоящего времени за помощью в организации реабилитации обратились восемь человек, помощь им оказана, отметил Пахоменко. "Владислав Шапша подчеркнул необходимость создания целого комплекса реабилитационных мер для тех, кого нужно вернуть к привычной жизни. По его мнению, наряду с лечением он должен включать социальную, психологическую поддержку, адаптацию, для каждого должен быть разработан индивидуальный план реабилитации", - сообщает областное правительство. Губернатор поручил дооборудовать лечебные учреждения, если это требуется, а также обеспечить протезирование всем нуждающимся. "И, конечно, надо подумать о последующем профессиональном развитии людей, о трудоустройстве, если это необходимо, о получении новой профессии. По всем вопросам необходимо обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации", - подчеркнул Владислав Шапша. Контролировать данную работу он поручил своему заместителю Константину Горобцову.
https://ria.ru/20221218/reabilitatsiya-1839500064.html
https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html
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60
владислав шапша, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
15:43 19.12.2022
 
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации

Глава Калужской области Шапша поручил провести реабилитацию участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоенная подготовка
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша напомнил о задаче, поставленной президентом страны, по организации реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции.
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Министр здравоохранения области Константин Пахоменко рассказал, что медицинская реабилитация участников спецоперации в Калужской области проводится в четырех медицинских организациях, общий коечный фонд которых составляет 145 коек. Помощь оказывается амбулаторно, стационарно и полустационарно. Круглосуточно функционирует телефон доверия, на котором ведут консультации медицинские психологи и врачи психиатры, в том числе по вопросам, связанным с постравматическими стрессовыми расстройствами. Ведётся межведомственное взаимодействие в организации данной работы.
По словам областного министра, правительством региона совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется программа по изготовлению индивидуальных средств реабилитации, в том числе биомеханических эндопротезов. До настоящего времени за помощью в организации реабилитации обратились восемь человек, помощь им оказана, отметил Пахоменко.
"Владислав Шапша подчеркнул необходимость создания целого комплекса реабилитационных мер для тех, кого нужно вернуть к привычной жизни. По его мнению, наряду с лечением он должен включать социальную, психологическую поддержку, адаптацию, для каждого должен быть разработан индивидуальный план реабилитации", - сообщает областное правительство.
Губернатор поручил дооборудовать лечебные учреждения, если это требуется, а также обеспечить протезирование всем нуждающимся.
"И, конечно, надо подумать о последующем профессиональном развитии людей, о трудоустройстве, если это необходимо, о получении новой профессии. По всем вопросам необходимо обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации", - подчеркнул Владислав Шапша. Контролировать данную работу он поручил своему заместителю Константину Горобцову.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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