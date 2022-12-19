https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839756768.html

Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации

Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022

Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:43

2022-12-19T15:43

2022-12-19T15:43

калужская область

владислав шапша

калужская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное правительство. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша напомнил о задаче, поставленной президентом страны, по организации реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции. Министр здравоохранения области Константин Пахоменко рассказал, что медицинская реабилитация участников спецоперации в Калужской области проводится в четырех медицинских организациях, общий коечный фонд которых составляет 145 коек. Помощь оказывается амбулаторно, стационарно и полустационарно. Круглосуточно функционирует телефон доверия, на котором ведут консультации медицинские психологи и врачи психиатры, в том числе по вопросам, связанным с постравматическими стрессовыми расстройствами. Ведётся межведомственное взаимодействие в организации данной работы. По словам областного министра, правительством региона совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется программа по изготовлению индивидуальных средств реабилитации, в том числе биомеханических эндопротезов. До настоящего времени за помощью в организации реабилитации обратились восемь человек, помощь им оказана, отметил Пахоменко. "Владислав Шапша подчеркнул необходимость создания целого комплекса реабилитационных мер для тех, кого нужно вернуть к привычной жизни. По его мнению, наряду с лечением он должен включать социальную, психологическую поддержку, адаптацию, для каждого должен быть разработан индивидуальный план реабилитации", - сообщает областное правительство. Губернатор поручил дооборудовать лечебные учреждения, если это требуется, а также обеспечить протезирование всем нуждающимся. "И, конечно, надо подумать о последующем профессиональном развитии людей, о трудоустройстве, если это необходимо, о получении новой профессии. По всем вопросам необходимо обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации", - подчеркнул Владислав Шапша. Контролировать данную работу он поручил своему заместителю Константину Горобцову.

https://ria.ru/20221218/reabilitatsiya-1839500064.html

https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав шапша, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"