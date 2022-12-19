https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839756768.html
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
2022-12-19T15:43
калужская область
владислав шапша
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное правительство. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша напомнил о задаче, поставленной президентом страны, по организации реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции. Министр здравоохранения области Константин Пахоменко рассказал, что медицинская реабилитация участников спецоперации в Калужской области проводится в четырех медицинских организациях, общий коечный фонд которых составляет 145 коек. Помощь оказывается амбулаторно, стационарно и полустационарно. Круглосуточно функционирует телефон доверия, на котором ведут консультации медицинские психологи и врачи психиатры, в том числе по вопросам, связанным с постравматическими стрессовыми расстройствами. Ведётся межведомственное взаимодействие в организации данной работы. По словам областного министра, правительством региона совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется программа по изготовлению индивидуальных средств реабилитации, в том числе биомеханических эндопротезов. До настоящего времени за помощью в организации реабилитации обратились восемь человек, помощь им оказана, отметил Пахоменко. "Владислав Шапша подчеркнул необходимость создания целого комплекса реабилитационных мер для тех, кого нужно вернуть к привычной жизни. По его мнению, наряду с лечением он должен включать социальную, психологическую поддержку, адаптацию, для каждого должен быть разработан индивидуальный план реабилитации", - сообщает областное правительство. Губернатор поручил дооборудовать лечебные учреждения, если это требуется, а также обеспечить протезирование всем нуждающимся. "И, конечно, надо подумать о последующем профессиональном развитии людей, о трудоустройстве, если это необходимо, о получении новой профессии. По всем вопросам необходимо обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации", - подчеркнул Владислав Шапша. Контролировать данную работу он поручил своему заместителю Константину Горобцову.
https://ria.ru/20221218/reabilitatsiya-1839500064.html
https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Шапша поручил провести комплексную реабилитацию участников спецоперации
Глава Калужской области Шапша поручил провести реабилитацию участников спецоперации
КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил организовать в регионе комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша напомнил о задаче, поставленной президентом страны, по организации реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции.
Министр здравоохранения области Константин Пахоменко рассказал, что медицинская реабилитация участников спецоперации в Калужской области проводится в четырех медицинских организациях, общий коечный фонд которых составляет 145 коек. Помощь оказывается амбулаторно, стационарно и полустационарно. Круглосуточно функционирует телефон доверия, на котором ведут консультации медицинские психологи и врачи психиатры, в том числе по вопросам, связанным с постравматическими стрессовыми расстройствами. Ведётся межведомственное взаимодействие в организации данной работы.
По словам областного министра, правительством региона совместно с госкорпорацией "Росатом
" реализуется программа по изготовлению индивидуальных средств реабилитации, в том числе биомеханических эндопротезов. До настоящего времени за помощью в организации реабилитации обратились восемь человек, помощь им оказана, отметил Пахоменко.
"Владислав Шапша подчеркнул необходимость создания целого комплекса реабилитационных мер для тех, кого нужно вернуть к привычной жизни. По его мнению, наряду с лечением он должен включать социальную, психологическую поддержку, адаптацию, для каждого должен быть разработан индивидуальный план реабилитации", - сообщает областное правительство.
Губернатор поручил дооборудовать лечебные учреждения, если это требуется, а также обеспечить протезирование всем нуждающимся.
"И, конечно, надо подумать о последующем профессиональном развитии людей, о трудоустройстве, если это необходимо, о получении новой профессии. По всем вопросам необходимо обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации", - подчеркнул Владислав Шапша. Контролировать данную работу он поручил своему заместителю Константину Горобцову.