https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715840.html
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2022
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:33
2022-12-19T13:33
2022-12-19T13:42
специальная военная операция на украине
россия
киев
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил, а также уничтожили две диверсионные группы в районе Никольского в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российские войска нанесли удар ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил, которые безуспешно попытались атаковать в районе Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР", - говорится в сообщении."В районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:33 19.12.2022 (обновлено: 13:42 19.12.2022)
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении