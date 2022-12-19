https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715840.html

ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2022

ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:33

2022-12-19T13:33

2022-12-19T13:42

специальная военная операция на украине

россия

киев

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил, а также уничтожили две диверсионные группы в районе Никольского в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российские войска нанесли удар ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны украинских вооруженных сил, которые безуспешно попытались атаковать в районе Новомихайловки, Владимировки и Новоселки в ДНР", - говорится в сообщении."В районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839715488.html

россия

киев

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика