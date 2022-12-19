https://ria.ru/20221219/snegopad-1839646333.html
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года - РИА Новости, 19.12.2022
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года
Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:41
2022-12-19T09:41
2022-12-19T12:40
общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра - это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года", - написал Леус.
https://ria.ru/20221218/moskva-1839525140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
09:41 19.12.2022 (обновлено: 12:40 19.12.2022)
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года, высота покрова составила 34 сантиметра