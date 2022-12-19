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Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года - РИА Новости, 19.12.2022
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Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года - РИА Новости, 19.12.2022
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года
Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:41
2022-12-19T12:40
общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра - это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года", - написал Леус.
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общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
09:41 19.12.2022 (обновлено: 12:40 19.12.2022)
 
Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года

Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года, высота покрова составила 34 сантиметра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРаботники коммунальной службы чистят от снега остановку московского городского транспорта. 18 декабря 2022
Работники коммунальной службы чистят от снега остановку московского городского транспорта. 18 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работники коммунальной службы чистят от снега остановку московского городского транспорта. 18 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра - это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года", - написал Леус.
Работник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
 
ОбществоМихаил ЛеусМосква
 
 
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