https://ria.ru/20221219/snegopad-1839646333.html

Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года

Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года - РИА Новости, 19.12.2022

Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года

Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:41

2022-12-19T09:41

2022-12-19T12:40

общество

михаил леус

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра, это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра - это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года", - написал Леус.

https://ria.ru/20221218/moskva-1839525140.html

москва

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, михаил леус, москва