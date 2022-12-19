https://ria.ru/20221219/shebekino-1839702267.html
В Шебекино порядка 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ
В Шебекино порядка 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.12.2022
В Шебекино порядка 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ
Порядка 14 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:42
2022-12-19T12:42
2022-12-19T12:42
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Порядка 14 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 тысяч жителей. Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов написал на своей странице в соцсети, что "в связи с временным отсутствием электроэнергии также возможны перебои с водоснабжением, аварийные службы уже приступили к необходимым работам". Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от границы с Украиной, он неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Население города составляет около 40 тысяч человек, белгородские власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Шебекино порядка 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ
В Шебекино порядка 14 тысяч жителей остались без света в результате обстрела ВСУ