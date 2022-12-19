https://ria.ru/20221219/shakhmaty-1839772975.html
В тверские школы поступили комплекты для игры в шахматы
В тверские школы поступили комплекты для игры в шахматы - РИА Новости, 19.12.2022
В тверские школы поступили комплекты для игры в шахматы
Школы Тверской области получили более 1,3 тысяч комплектов для игры в шахматы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:28
2022-12-19T16:28
2022-12-19T16:28
тверская область
игорь руденя
шахматы
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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. Школы Тверской области получили более 1,3 тысяч комплектов для игры в шахматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В комплекты входят часы, а также непосредственно наборы для игры – магнитные и настольные шахматы. Образовательные учреждения оснащены такими наборами по поручению губернатора Игоря Рудени с целью интеллектуального и творческого развития обучающихся."Приняли решение о закупке комплектов шахмат во все школы. Возможно, это позволит вырастить нам гроссмейстеров, которые прославят Тверскую область. Наши дети умеют играть в шахматы на достойном уровне", – отметил Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства, на котором рассматривался этот вопросЗакупка шахматного оборудования проведена по госпрограмме "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы.В Тверской области планируется расширять возможности дополнительного образования, связанного с шахматным спортом. В 2023 году в областной ДЮСШ имени Юрия Кириллова предусмотрено открытие отделения и реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности по виду спорта "шахматы".В следующем году также планируется организовать школьную спортивную лигу по шахматам, в рамках которой будут проводиться акции, учебно-методические семинары и другие образовательные события для школьников, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, шахматы
Тверская область, Игорь Руденя, Шахматы
ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. Школы Тверской области получили более 1,3 тысяч комплектов для игры в шахматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В комплекты входят часы, а также непосредственно наборы для игры – магнитные и настольные шахматы. Образовательные учреждения оснащены такими наборами по поручению губернатора Игоря Рудени
с целью интеллектуального и творческого развития обучающихся.
"Приняли решение о закупке комплектов шахмат во все школы. Возможно, это позволит вырастить нам гроссмейстеров, которые прославят Тверскую область. Наши дети умеют играть в шахматы на достойном уровне", – отметил Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства, на котором рассматривался этот вопрос
Закупка шахматного оборудования проведена по госпрограмме "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы.
В Тверской области планируется расширять возможности дополнительного образования, связанного с шахматным спортом. В 2023 году в областной ДЮСШ имени Юрия Кириллова предусмотрено открытие отделения и реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности по виду спорта "шахматы".
В следующем году также планируется организовать школьную спортивную лигу по шахматам, в рамках которой будут проводиться акции, учебно-методические семинары и другие образовательные события для школьников, пояснили в пресс-службе.