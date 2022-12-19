https://ria.ru/20221219/shakhmaty-1839772975.html

В тверские школы поступили комплекты для игры в шахматы

В тверские школы поступили комплекты для игры в шахматы - РИА Новости, 19.12.2022

В тверские школы поступили комплекты для игры в шахматы

Школы Тверской области получили более 1,3 тысяч комплектов для игры в шахматы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:28

2022-12-19T16:28

2022-12-19T16:28

тверская область

игорь руденя

шахматы

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ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. Школы Тверской области получили более 1,3 тысяч комплектов для игры в шахматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В комплекты входят часы, а также непосредственно наборы для игры – магнитные и настольные шахматы. Образовательные учреждения оснащены такими наборами по поручению губернатора Игоря Рудени с целью интеллектуального и творческого развития обучающихся."Приняли решение о закупке комплектов шахмат во все школы. Возможно, это позволит вырастить нам гроссмейстеров, которые прославят Тверскую область. Наши дети умеют играть в шахматы на достойном уровне", – отметил Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства, на котором рассматривался этот вопросЗакупка шахматного оборудования проведена по госпрограмме "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы.В Тверской области планируется расширять возможности дополнительного образования, связанного с шахматным спортом. В 2023 году в областной ДЮСШ имени Юрия Кириллова предусмотрено открытие отделения и реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности по виду спорта "шахматы".В следующем году также планируется организовать школьную спортивную лигу по шахматам, в рамках которой будут проводиться акции, учебно-методические семинары и другие образовательные события для школьников, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221219/kniga-1839732127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, шахматы