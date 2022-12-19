https://ria.ru/20221219/servis-1839664928.html

Альфа-Банк и кадровый сервис "Эйч" запустили онлайн-школу "софт-скилов"

Альфа-Банк и кадровый сервис "Эйч" запустили онлайн-школу "софт-скилов" - РИА Новости, 19.12.2022

Альфа-Банк и кадровый сервис "Эйч" запустили онлайн-школу "софт-скилов"

Альфа-Банк и сервис по развитию карьеры "Эйч" открыли онлайн-школу" софт-скилов" - надпрофессиональных навыков, которые помогают решать жизненные задачи и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:52

2022-12-19T10:52

2022-12-19T10:52

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Альфа-Банк и сервис по развитию карьеры "Эйч" открыли онлайн-школу" софт-скилов" - надпрофессиональных навыков, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми, сообщает банк.Занятия в школе бесплатные, по итогам прослушанных уроков ученикам предлагают пройти тест. Тем, кто правильно ответитна большинство вопросов, будет выдан именной сертификат."Школа софт-скилов — возможность для профессионалов услышать мнение других профессионалов. В рабочей рутине мы нечасто обращаем внимание на софт-скилы, а ведь именно благодаря им мы каждый день эффективно общаемся с коллегами и сотрудниками. Наши спикеры в индустрии уже много лет. Они каждый день решают десятки задач и постоянно совершенствуют свои софт-скилы, так что им определенно было, чем поделиться с аудиторией", — приводится в сообщении комментарий менеджера по отношениям с разработчиками Альфа-Банка Софии Никитиной.

https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, образование - общество, альфа-банк, россия