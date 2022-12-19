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ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022
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ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки
ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:48
2022-12-19T19:31
экономика
оон
антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы хотели бы видеть возможность увеличения объема экспорта. Есть вопрос о числе инспекций, которое мы хотели бы увеличить", - сказал Гутерреш.По его словам, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, однажды может пойти речь о задействовании в черноморской зерновой инициативе и других портов.
https://ria.ru/20221219/eksport-1839814849.html
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экономика, оон, антониу гутерреш, зерновая сделка
Экономика, ООН, Антониу Гутерреш, зерновая сделка
18:48 19.12.2022 (обновлено: 19:31 19.12.2022)
 
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки

Гутерреш рассказал о планах ООН повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы хотели бы видеть возможность увеличения объема экспорта. Есть вопрос о числе инспекций, которое мы хотели бы увеличить", - сказал Гутерреш.
По его словам, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, однажды может пойти речь о задействовании в черноморской зерновой инициативе и других портов.
Склад для хранения зерна - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 18:28
В ООН намерены убрать препоны для экспорта продуктов и удобрений из России
 
ЭкономикаООНАнтониу Гутеррешзерновая сделка
 
 
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