https://ria.ru/20221219/sdelka-1839823310.html
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки
ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:48
2022-12-19T18:48
2022-12-19T19:31
экономика
оон
антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы хотели бы видеть возможность увеличения объема экспорта. Есть вопрос о числе инспекций, которое мы хотели бы увеличить", - сказал Гутерреш.По его словам, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, однажды может пойти речь о задействовании в черноморской зерновой инициативе и других портов.
https://ria.ru/20221219/eksport-1839814849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оон, антониу гутерреш, зерновая сделка
Экономика, ООН, Антониу Гутерреш, зерновая сделка
18:48 19.12.2022 (обновлено: 19:31 19.12.2022)
ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки
Гутерреш рассказал о планах ООН повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки