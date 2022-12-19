https://ria.ru/20221219/sdelka-1839823310.html

ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки

ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.12.2022

ООН хочет повысить объемы экспорта в рамках зерновой сделки

ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:48

2022-12-19T18:48

2022-12-19T19:31

экономика

оон

антониу гутерреш

зерновая сделка

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ООН, 19 дек – РИА Новости. ООН хотела бы увеличить объемы экспорта в рамках "зерновой сделки", заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы хотели бы видеть возможность увеличения объема экспорта. Есть вопрос о числе инспекций, которое мы хотели бы увеличить", - сказал Гутерреш.По его словам, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, однажды может пойти речь о задействовании в черноморской зерновой инициативе и других портов.

https://ria.ru/20221219/eksport-1839814849.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оон, антониу гутерреш, зерновая сделка