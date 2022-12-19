https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839849425.html
Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, отметил Путин
Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, отметил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, отметил Путин
Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, делают это эффективно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:46
2022-12-19T20:46
2022-12-19T21:00
россия
белоруссия
санкции в отношении россии
владимир путин
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, делают это эффективно, заявил президент России Владимир Путин."Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию от глобальных рынков, координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. Должен сказать, что делаем это достаточно уверенно и эффективно", - сообщил Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20221219/resheniya-1839843474.html
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россия, белоруссия, санкции в отношении россии, владимир путин
Россия, Белоруссия, Санкции в отношении России, Владимир Путин
20:46 19.12.2022 (обновлено: 21:00 19.12.2022)
Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, отметил Путин
Путин отметил, что Россия и Белоруссия эффективно борются с санкциями