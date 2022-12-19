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Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании
Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск и Москва смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:39
2022-12-19T22:39
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
россия
экономика
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск и Москва смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. Он также обратил внимание, что белорусским производителям удается на российском рынке замещать западные компании, которые покинули его на фоне санкций. Президент Белоруссии подчеркнул, что уже многое удалось сделать, и белорусская и российская экономики не рухнули так, как им прогнозировали западные эксперты. "Очевидно, что надо концентрировать наши совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета", - подчеркнул Лукашенко.
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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия, экономика
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Экономика
22:39 19.12.2022
 
Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании

Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка Союзного государства западные компании

© РИА Новости / Пресс-служба Кремля / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Кремля
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Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск и Москва смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании.
"Еще немножко времени - и мы их заместим (ушедшие с рынка Союзного государства западные компании – ред.), мы вместе с россиянами, учеными, конструкторами, создадим такие образцы, которых не видел мир", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
Он также обратил внимание, что белорусским производителям удается на российском рынке замещать западные компании, которые покинули его на фоне санкций.
Президент Белоруссии подчеркнул, что уже многое удалось сделать, и белорусская и российская экономики не рухнули так, как им прогнозировали западные эксперты. "Очевидно, что надо концентрировать наши совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета", - подчеркнул Лукашенко.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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