https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html

Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании

Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко: Москва и Минск заместят ушедшие с рынка СГ западные компании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск и Москва смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T22:39

2022-12-19T22:39

2022-12-19T22:39

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839850852_0:222:3117:1975_1920x0_80_0_0_eaa09a27cf8ea5da16f33b44221242f0.jpg

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск и Москва смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. Он также обратил внимание, что белорусским производителям удается на российском рынке замещать западные компании, которые покинули его на фоне санкций. Президент Белоруссии подчеркнул, что уже многое удалось сделать, и белорусская и российская экономики не рухнули так, как им прогнозировали западные эксперты. "Очевидно, что надо концентрировать наши совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221125/burlyaev-1834133290.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия, экономика