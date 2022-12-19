https://ria.ru/20221219/rostov-na-donu-1839776977.html

В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах

В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах - РИА Новости, 19.12.2022

В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах

Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:49

2022-12-19T16:49

2022-12-19T16:49

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет включать и проектирование реставрации исторических мозаичных панно, сообщил в соцсетях глава городской администрации Алексей Логвиненко.Мозаики в подземных переходах - достопримечательность Ростова, созданные в 1970-х-1980-х годах с использованием флорентийской техники. Панно создавали одновременно со строительством подземных переходов. Основные сюжеты мозаик, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, — зарисовки из жизни детей, начиная от момента рождения и заканчивая окончанием школы, а также исторические аспекты и трудовые достижения советских людей.Согласно договору, работы должны быть выполнены к середине ноября 2023 года. Подрядчиком выступает специальное научно-производственное реставрационное управление "Реставрация" (Пятигорск).

https://ria.ru/20221214/poezda-1837982310.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко