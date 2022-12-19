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В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах - РИА Новости, 19.12.2022
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В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах
В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах - РИА Новости, 19.12.2022
В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах
Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:49
2022-12-19T16:49
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет включать и проектирование реставрации исторических мозаичных панно, сообщил в соцсетях глава городской администрации Алексей Логвиненко.Мозаики в подземных переходах - достопримечательность Ростова, созданные в 1970-х-1980-х годах с использованием флорентийской техники. Панно создавали одновременно со строительством подземных переходов. Основные сюжеты мозаик, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, — зарисовки из жизни детей, начиная от момента рождения и заканчивая окончанием школы, а также исторические аспекты и трудовые достижения советских людей.Согласно договору, работы должны быть выполнены к середине ноября 2023 года. Подрядчиком выступает специальное научно-производственное реставрационное управление "Реставрация" (Пятигорск).
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
16:49 19.12.2022
 

В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМозаичные панно в подземных переходах Ростова
Мозаичные панно в подземных переходах Ростова - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Мозаичные панно в подземных переходах Ростова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет включать и проектирование реставрации исторических мозаичных панно, сообщил в соцсетях глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Мозаики в подземных переходах - достопримечательность Ростова, созданные в 1970-х-1980-х годах с использованием флорентийской техники. Панно создавали одновременно со строительством подземных переходов. Основные сюжеты мозаик, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, — зарисовки из жизни детей, начиная от момента рождения и заканчивая окончанием школы, а также исторические аспекты и трудовые достижения советских людей.
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Согласно договору, работы должны быть выполнены к середине ноября 2023 года. Подрядчиком выступает специальное научно-производственное реставрационное управление "Реставрация" (Пятигорск).
 
Ростов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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