https://ria.ru/20221219/rostov-na-donu-1839776977.html
В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах
В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах - РИА Новости, 19.12.2022
В Ростове-на-Дону отремонтируют исторические мозаики в подземных переходах
Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:49
2022-12-19T16:49
2022-12-19T16:49
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Мэрия Ростова-на-Дону заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 подземных пешеходных переходов, который будет включать и проектирование реставрации исторических мозаичных панно, сообщил в соцсетях глава городской администрации Алексей Логвиненко.Мозаики в подземных переходах - достопримечательность Ростова, созданные в 1970-х-1980-х годах с использованием флорентийской техники. Панно создавали одновременно со строительством подземных переходов. Основные сюжеты мозаик, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, — зарисовки из жизни детей, начиная от момента рождения и заканчивая окончанием школы, а также исторические аспекты и трудовые достижения советских людей.Согласно договору, работы должны быть выполнены к середине ноября 2023 года. Подрядчиком выступает специальное научно-производственное реставрационное управление "Реставрация" (Пятигорск).
https://ria.ru/20221214/poezda-1837982310.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко