https://ria.ru/20221219/roskosmos-1839781051.html
Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса"
Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.12.2022
Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса"
Решение по кораблю "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:54
2022-12-19T16:54
2022-12-19T16:56
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
сергей крикалев
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Решение по кораблю "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Борисов уточнил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте, как и было запланировано. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится. Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Как сообщил источника РИА Новости, температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигала 50 градусов, при этом в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение было незначительным – максимум до 30 градусов, а после этого температуру удалось понизить и удерживать в пределах нормы. Еще один источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
https://ria.ru/20221219/soyuz-1839776833.html
https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Сергей Крикалев
16:54 19.12.2022 (обновлено: 16:56 19.12.2022)
Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса"
Борисов: решение по "Союзу МС-22" с неисправным охлаждением примут в конце декабря
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Решение по кораблю "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Комиссия будет решать, что будем делать. У нас для этого есть достаточно времени, спешки никакой нет, в конце декабря, я думаю, числа 27-го, специалисты (сейчас образованы две рабочие группы) решат, как мы будет выходить из этой ситуации", - сообщил он журналистам.
Борисов уточнил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте, как и было запланировано.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.
Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева
, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Как сообщил источника РИА Новости, температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигала 50 градусов, при этом в пресс-службе "Роскосмоса
" утверждают, что повышение было незначительным – максимум до 30 градусов, а после этого температуру удалось понизить и удерживать в пределах нормы.
Еще один источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.