https://ria.ru/20221219/roskosmos-1839781051.html

Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса"

Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.12.2022

Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса"

Решение по кораблю "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:54

2022-12-19T16:54

2022-12-19T16:56

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Решение по кораблю "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Борисов уточнил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте, как и было запланировано. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится. Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Как сообщил источника РИА Новости, температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигала 50 градусов, при этом в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение было незначительным – максимум до 30 градусов, а после этого температуру удалось понизить и удерживать в пределах нормы. Еще один источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.

https://ria.ru/20221219/soyuz-1839776833.html

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев